Bolu'da kontrol altına alınan yangın tekrar alevlendi

Orman Genel Müdürlüğünün (OGM) 'Bolu Gerede'de meydana gelen yangın gece gündüz demeden yapılan müdahaleler sonucu kontrol altına alındı' açıklamasının ardından Demirler Köyü'nde alevler tekrar iki farklı noktada göğe yükseldi. Ekiplerin yangın söndürme çalışmaları havadan ve karadan devam ediyor.

Bolu'da kontrol altına alınan yangın tekrar alevlendi
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
kolan
kolan
kolan
kolan

Orman Genel Müdürlüğünün (OGM) “Bolu Gerede’de meydana gelen yangın gece gündüz demeden yapılan müdahaleler sonucu kontrol altına alındı” açıklamasının ardından Demirler Köyü’nde alevler tekrar iki farklı noktada göğe yükseldi. Ekiplerin yangın söndürme çalışmaları havadan ve karadan devam ediyor.

Bolu’nun Gerede ilçesine bağlı Demirler Köyü’nde son 24 saattir devam eden yangına itfaiye ve OGM’ye bağlı ekipler müdahalesini havadan ve karadan aralıksız sürdürüyor. Çalışmalar sonucu yangın kontrol altına alınmıştı ve Bugün sabah saat 10.18’de OGM’den yapılan açıklamada, “Bolu Gerede’de meydana gelen yangın gece gündüz demeden yapılan müdahaleler sonucu kontrol altına alındı” ifadeleri kullanılmıştı.

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb

Açıklamanın ardından şiddetli rüzgarın etkisiyle yayılan kıvılcımlar sonucu yangın Demirler Köyü’nün ormanlık alanındaki iki farklı noktaya sıçradı. Ekipler söz konusu bölgeye yönelerek yangını söndürme çalışmalarına devam ediyor.