Bolu Dağı'nın eteklerindeki otel misafirlerine eşsiz doğasıyla hizmet sunuyor

Bolu Dağı’nın eteklerindeki Koru Otel, çevresinde bulunan 300’den fazla göl ve gölet ile misafirlerine doğa içerisinde hizmet veriyor.

Ankara ve İstanbul’un orta noktasında, Bolu ve Düzce sınırındaki bir noktada bulunan Bolu Koru Otel, misafirlerine daha iyi hizmet verebilmek amacıyla 2017 yılında tarihi dokusuna uygun şekilde dış yapısı korunarak restore edildi. Otel, bin 200 kişi kapasiteye ulaşan toplantı salonları, geniş SPA alanları, açık ve yarı olimpik kapalı yüzme havuzları, tarihi Çam Restaurant, Ladin Teras Lounge gibi yeni alanlarının yanı sıra iç mimarisi de tamamen yenilendi.

İstanbul ve Ankara’ya 2 saatlik mesafede

İstanbul ve Ankara’ya 2 saat mesafedeki konumuyla gerek hafta içi gerek hafta sonu kısa sürede ulaşılabilen Bolu Koru Otel, 160 dönümlük el değmemiş bir ormanın içerisinde yer alıyor. Otel çevresinde 300’den fazla göl ve gölet bulunurken, misafirler rehber eşliğinde doğayı bilinçli bir şekilde tanıma imkanına sahip oluyor.

Bolu Koru Otel, standart, deluxe, suite, king-dublexsuite odalarında misafirlerine huzurlu bir konaklama deneyimi sunuyor. Toplam 187 oda ve 450 yatak kapasitesine sahip şık tasarımlı odalar ve çam ormanlarının ortasındaki villalar, konuklara özel bir atmosfer sunmak üzere özenle planlandı.

Türk ve dünya mutfağında yer alan eşsiz lezzetler, usta şefler tarafından titizlikle hazırlanarak otel misafirlerine servis ediliyor. 450 kişilik Çam Restaurant, 50 kişilik Anıt Restaurant ve 120 kişilik Ladin Terrace Lounge’da Türk mutfağından özenle seçilmiş tatları ile birlikte Bolu mutfağının ülke çapında üne sahip benzersiz tatları deneyimlenebiliyor.

Bolu Koru Otel, her türlü toplantı ve organizasyonlar için de çözümler sunuyor. Deniz Aydan Kongre Merkezi ve çok amaçlı salonları ile düğün ve nikah organizasyonlarına ev sahipliği yapan otel, bin 200 kişi kapasiteli 900 metrekare kongre salonu ile birlikte 8 toplantı salonu ve profesyonel teknik altyapısı ile kusursuz organizasyonlarda misafirlerini ağırlıyor.

3 bin 600 metrekarelik SPA merkezi: Anatolia Spa&Wellness

Anatolia Spa&Wellness’de özel 2 VIP süit olmak üzere 5 süit, bahçe manzarasına sahip dinlenme odaları, buhar odaları ve saunalar, tuz odası, buz çeşmesi, Türk hamamı, 360 derece duş ve sıcak taş odası yer alıyor.