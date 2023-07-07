Bölüm başkanından üniversitesi kütüphanesine kitap bağışı

Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Daniş Baykan, antik tıp tarihi konusundaki özel kitap koleksiyonunu Trakya Üniversitesi Merkez Kütüphanesine bağışladı.

Arkeoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Daniş Baykan, antik tıp tarihi konusundaki ’Allianoi Tıp Aletleri’ başlıklı doktora tezinden itibaren topladığı yayınları Trakya Üniversitesi Merkez Kütüphanesi Tıp Tarihi Bölümüne bağışladı. Bağışlanan kitaplar arasında Şerafettin Sabuncuoğlu’nun Cerrahiyyatül Hanniye ve Mücerreb-Name gibi döneminin minyatür açıklamalı eserlerinin yeni düzenlemeleri, Mısır, Mezopotamya, Hitit ve Antik Çağ tıbbına yönelik kaynak kitaplar, Murşid ve İbni Sina’nın eserleri, tıp tarihine yönelik kongre ve sempozyum bildiri kitapları, Selçuklu ve Osmanlı tıbbına yönelik derlemelerin de bulunduğu 36 cilt ve bunların haricinde 22 ciltlik Galenos külliyattı bulunduğu bildirildi.

Prof. Dr. Daniş Baykan, Trakya Üniversitesinin tıp tarihi konusunda zengin bir arşivi bulunduğunu ve buna da katkıda bulunmak istediğini belirterek, "Üniversitemiz kütüphanesinde tıp tarihine dair oldukça önemli kitaplar bulunuyor. Yıllardır hem tez hem de diğer çalışmalarım için oluşturduğum arşivimi bu alanda çalışma yapacak araştırmacılara yardımcı olmak ve kütüphanemizin zenginliğini artırmak adına bağışlamak istedim. Bu kaynaklardan antik tıp tarihinin ana kaynaklarından milattan sonra ikinci yüzyılda kaleme alınan Bergamalı Galenos’un külliyatı (Claudii Galeni Opera Omnia) 1821-1833 yılları arasında Karl Gottlob Kühn tarafından Yunanca ve Latince olarak yayınlanmıştır. 22 cilt, 676 dizin sayfası ve 20 bin sayfanın üzerinde olan bu eser en muhtevalı Galenos külliyatı olma özelliğini korumaktadır. 22 ciltlik bu eserin Paris Tıp Tarihi Enstitüsü kütüphanesinden çoğaltılan kopya örneği de böylelikle Trakya Üniversitesi Merkez Kütüphanesi Tıp Tarihi Bölümüne kazandırılmış oldu" dedi.

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı Prof. Dr. Nurten Çetin, Arkeoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Daniş Baykan’ın bağışladığı eserlerin oldukça değerli ve önemli olduğunu vurgulayarak, "Değerli hocam oldukça özel bir kitap arşivini üniversitemiz kütüphanesine bağışladı. Tıp tarihi konusunda oldukça geniş bir arşive sahibiz. Bu anlamda hocamın bağışladığı kitaplar hem üniversitemiz hem de bu alanda çalışma yapacaklar için oldukça önemli. Değerli Prof. Dr. Daniş Baykan Hocama çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.