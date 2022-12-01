Bomba gibi patlayan trafo mahalleliyi korkuttu

Küçükçekmece’de gürültüyle patlayan trafo paniğe neden oldu. Trafonun patlama anı kameraya da yansıdı.

Olay, saat 09.45 sıralarında Küçükçekmece Sultan Murat Mahallesi Anadolu Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahalleye elektrik sağlayan trafoda henüz bilinmeyen bir nedenle patlama oldu. Patlamanın olduğunu gören kapalı pazar yeri esnafı, pazarı boşaltarak itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye müdahale edemeyince bölgeye elektrik firması çalışanları sevk edildi. Elektriğin kesilmesinin ardından itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yangın nedeniyle mahalleye elektrik verilemezken, patlamanın kesin çıkış nedeni yapılacak incelemenin ardından belli olacak.

Büyük bir patlama olduğunu anlatan görgü tanığı İsmail Lale, “Burada çok ilginç bir patlama oldu. İlk başta küçük bir ses geldi, sonra büyük sesler geldi, alev aldı. Sonra itfaiye geldi hemen müdahale etti ama çok şiddetli ses geldi” dedi.