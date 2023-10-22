Bomba köpeği 'Vaha' kaçak silahları buldu

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sakarya’dan Balıkesir’e silah ve mühimmat getirmeye çalışan şüpheliye suçüstü yaptı. Bomba köpeği ’Vaha’ aracı didik didik arayarak, silahların ve mühimmatların saklandığı yeri buldu.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen, silah ve mühimmat imal ticareti suçuna yönelik operasyonda bir şüpheli yakalandı. Sakarya’dan Balıkesir’e geldiği tespit edilen H.B. isimli şahıs, Gökçeyazı Mahallesi’nde aracıyla birlikte yakalandı. Bomba köpeği Vaha’nın nokta atışıyla gösterdiği bölümü söken ekipler, silahları ve mermileri buldu. Araç içerisinde yapılan aramalarda 5 adet tabanca ve şarjörü ile 500 adet mermi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelinin adli işlemleri devam ediyor.