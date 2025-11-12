BonusFlaş, anlaşmalı uygulamalar için hızlı giriş özelliğini hayata geçirdi

BonusFlaş’ın yeni, "BonusFlaş ile Giriş Yap" özelliğiyle kullanıcılar artık dijital uygulamalarda uzun kayıt formlarını doldurmadan, ayrı bir şifre oluşturmadan Garanti BBVA kullanıcı bilgileriyle güvenli şekilde oturum açabiliyor. Borusan ve EnBW ortak girişimi Borusan EnBW Enerji’nin elektrikli araç şarj çözümü 5, ‘BonusFlaş ile Giriş Yap’ sistemine entegre olup kullanıma sunulan ilk mobil uygulama oldu.

BonusFlaş, Garanti BBVA müşterileri için anlaşmalı uygulamalara girişte yeni, hızlı ve güvenli "BonusFlaş ile Giriş Yap" altyapısını hayata geçirdi. BonusFlaş ve Borusan ve EnBW ortak girişimi Borusan EnBW Enerji iş birliğiyle yeni özelliğin ilk entegre olduğu uygulama 5 - Borusan EnBW Şarj’ın mobil uygulaması oldu.

Yapılan açıklamaya göre, BonusFlaş kullanıcıları, artık daha önce verdikleri bilgi paylaşım izni ile BonusFlaş hesapları üzerinden 5 mobil uygulamasına saniyeler içinde ve güvenli bir şekilde üye olabiliyor veya oturum açabiliyor. "BonusFlaş ile Giriş Yap" seçeneğini tercih eden 5 kullanıcıları, bilgileri otomatik olarak yüklendiği için üyelik formlarını doldurmadan ve ayrı şifre oluşturmadan giriş yapabiliyorlar.

"BonusFlaş sayesinde uygulamalara girişte hız, güvenlik ve dijital kolaylık bir arada"

Garanti BBVA Ödeme Sistemleri (GÖSAŞ) Genel Müdürü Kerem Orbay, iş birliğiyle ilgili yaptığı açıklamada şöyle konuştu: "Amacımız, kullanıcılarımıza avantajlı kampanyalar sunmanın yanı sıra dijital hayatlarında da kolaylık ve güven sağlamak. Son olarak hayata geçirdiğimiz ‘BonusFlaş ile Giriş Yap’ teknolojisiyle, uygulamalardaki üyelik formları artık geçmişte kaldı diyebiliriz. Bu yeni sistemimiz farklı uygulamalara tek bir BonusFlaş kimliğiyle giriş yapma imkânı tanıyor. Böylece müşterilerimize hız ve güvenliğin bir arada olduğu kullanıcı dostu bir deneyim, kıymetli bir dijital kolaylık sağlıyoruz. Borusan EnBW Enerji gibi teknolojiye ve kullanıcı deneyimine önem veren bir kurumla bu yeniliğimizi kullanıma sunmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Bu iş birliği, BonusFlaş’ın dijital ekosistemlerde güvenli kimlik sağlayıcısı rolündeki güvenilirliğinin önemli bir göstergesidir. Bu özellik, yeni işbirlikleri ile gelişerek daha fazla müşterimizin hayatına dokunmaya devam edecek."

"Teknolojiyi kullanıcı deneyimiyle birleştiriyoruz"

Borusan EnBW Enerji Genel Müdürü Enis Amasyalı iş birliği hakkında şöyle konuştu: "5 olarak elektrikli araç kullanıcılarına kolay, güvenli, güvenilir, hızlı ve sürdürülebilir bir şarj deneyimi sunuyoruz. Kullanıcı dostu arayüzler ve müşteri öncelikli süreçlerimizle herkesin 5’in hizmetlerine kolaylıkla erişebilmesi odak noktamız. Ayrıca elektrikli araç kullanıcılarımıza "hızlı" şarj deneyimi sunarken şarj etme molasını optimize ederek seyahati kesintisiz hale getirmeyi hedefliyoruz. BonusFlaş ile alanında öncü bu iş birliğimizle elektrikli araç kullanıcılarımıza zaman kazandıran, güvenliği artıran ve kolay bir dijital deneyim sunmak istedik. BonusFlaş sayesinde 5 uygulamamıza "BonusFlaş ile Giriş Yap" özelliği, kullanıcılarımızın şarj hizmetlerimize güvenli şekilde erişmesini sağlarken, verilerin korunması konusunda da yüksek standart getiriyor. Teknolojiyi insana dokunan bir değere dönüştürme yolculuğumuza devam edeceğiz."