Bora Balcıoğlu 'Başlıyoruz'

Balcıoğlu, yaptığı açıklamada “Üyesi olmaktan onur ve gurur duyduğum Cumhuriyet Halk Parti’mizin 38. Olağan Kurultay sürecinin başlangıcı olan mahalle delege seçimleri güzel ilçemizde bugün itibari ile başlamış bulunmaktadır. Bu sürecin milli mücadeleyi başlatarak sonucunda Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran ve Kurucu Genel Başkanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün iki büyük eserinden biri olarak tanımladığı asırlık çınarımız Cumhuriyet Halk Partisi’ne yakışır, birlik ve beraberlik içinde geçmesini temenni ediyor, yeni dönemde mahallelerinde delege olarak göreve talip olacak tüm yol arkadaşlarımıza başarılar diliyorum. Tüm üyelerimizle birlikte inancımız ve hedefimiz çok net bir şekilde 2024’te Silivri Belediyesi ve İstanbul’da meclis çoğunluğuyla yerel iktidarı tekrar almak. Partimizin kurultay sürecinin başlangıcı hepimize hayırlı olsun “dedi.