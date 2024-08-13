Bora Balcıoğlu: 'Çalışmalar 16 Ağustos'ta başlıyor'

Eski üst geçidin yıkılmasının ardından kısa bir süre içinde yeni köprünün yapım çalışmaları hız kazanmıştı. Silivri Belediyesi'nin meclis gündeminde de yer alan projenin dönemin Belediye Başkanı Volkan Yılmaz'ın İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile yürüttüğü koordineli çalışmalar sayesinde zemin hazırlıkları hızla tamamlandı. Zemin ölçümleri yapıldı, iş makineleri kazık sistemlerini oluşturmak üzere çalışmalara başladı.

Ancak, Şubat 2023'te hızlanan bu çalışmalar, Karayolları Genel Müdürlüğü'nün yol çalışmaları nedeniyle ani bir şekilde durdu. O günden bu yana, yaya geçişleri D-100 Karayolu üzerinde tehlikeli bir halde sürüyor.

Geçtiğimiz günlerde Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, ilçedeki medya temsilcilerini ağırladığı görüşmede, bu önemli projeyle ilgili sevindirici bir haberi paylaştı. Balcıoğlu, 16 Ağustos 2024 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin üst geçit yapım çalışmalarına yeniden başlayacağını müjdeledi.

Bu gelişme, uzun süredir beklenen yeni üst geçidin nihayet tamamlanacağına dair umutları artırdı. Üst geçidin yenilenmesi, hem yayaların güvenliği hem de Silivri'deki ulaşım düzeninin iyileştirilmesi açısından büyük bir öneme sahip.

Bölge halkı, üst geçidin tamamlanmasını sabırsızlıkla beklerken, Silivri Belediyesi ve İBB'nin iş birliği ile yürütülen bu proje, Silivri'nin trafik güvenliği ve altyapısına önemli bir katkı sağlayacak.