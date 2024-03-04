Bora Balcıoğlu, Cumhuriyet Mahallesi'nde Vatandaşlarla Buluştu

Taziye Evleri Projesi: Toplumsal Dayanışmanın Güçlendirilmesi

Balcıoğlu, "Silivri'mizde, vatandaşlarımızın en zor zamanlarında yanlarında olmak ve acılarını paylaşmak için Taziye Evleri Projesi'ni hayata geçireceğiz," dedi. Balcıoğlu, taziye evlerinin mutfak, dinlenme odası ve ibadet alanı gibi temel alanlarla donatıldığını belirterek, "Bu sayede, acılı günlerinde ailelerimize ve yakınlarımıza huzurlu bir ortam sunmayı amaçlıyoruz," şeklinde konuştu.

Cumhuriyet Mahallesi İçin Özel İlgi

Balcıoğlu ve ekibinin Cumhuriyet Mahallesi'ne özel ilgisi, vatandaşların yaşam kalitesini artıracak projelerle somutlaştırıldı. "Parkköy Mevkii ve Cumhuriyet Mahallesi'nin daha yaşanabilir, daha yeşil ve daha sosyal bir hale getirilmesi için detaylı planlamalar yapıyoruz," diyen Balcıoğlu, mahalle sakinlerinin taleplerinin projelerin şekillendirilmesinde önemli bir yer tuttuğunun altını çizdi.

Geleceğe Yönelik Kapsamlı Vizyon

"Geleceğin Silivri'si" vizyonunu anlatan Balcıoğlu, fiziksel projelerin yanı sıra sosyal ve kültürel projeleri de kapsadığını ifade etti. "Cumhuriyet Mahallesi'ndeki her bir vatandaşımızın, Silivri'nin gelişiminde aktif bir rol oynamasını istiyoruz. Çocuklar, gençler ve yaşlılar için özel projeler geliştiriyoruz," diyerek, toplumun tüm kesimlerine yönelik kapsayıcı bir yaklaşım sergilediğini belirtti.