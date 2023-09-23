Bora Balcıoğlu Danamandıra'da vatandaşlarla buluştu

CHP'nin İBB ve Silivri Belediye Meclis Üyesi Bora Balcıoğlu, Danamandıra Mahallesinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Bora Balcıoğlu Danamandıra'da vatandaşlarla buluştu
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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CHP'nin İBB ve Silivri Belediye Meclis Üyesi Bora Balcıoğlu, Danamandıra Mahallesinde vatandaşlarla bir araya geldi. Esnaf ve kıraathane ziyaretleriyle birlikte bir de kına gecesine katılan Balcıoğlu, vatandaşlarla sohbet etti. Sorunları dinleyerek not alan Balcıoğlu, "Çöp toplayacağız, park bahçe, yol yapacağız. Bunlar olması gereken işler zaten. Bunları yapmayacaksak ne yapalım belediye olarak. Bunlar övünerek anlatılacak işler değil. Esas iş, genelde sorunlar ortaktır, tavır fark yaratır" dedi.

Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Bora Balcıoğlu Danamandıra'da vatandaşlarla buluştu
Bora Balcıoğlu Danamandıra'da vatandaşlarla buluştu
Bora Balcıoğlu Danamandıra'da vatandaşlarla buluştu
Bora Balcıoğlu Danamandıra'da vatandaşlarla buluştu
Bora Balcıoğlu Danamandıra'da vatandaşlarla buluştu
Bora Balcıoğlu Danamandıra'da vatandaşlarla buluştu
Bora Balcıoğlu Danamandıra'da vatandaşlarla buluştu
Bora Balcıoğlu Danamandıra'da vatandaşlarla buluştu
Bora Balcıoğlu Danamandıra'da vatandaşlarla buluştu
Bora Balcıoğlu Danamandıra'da vatandaşlarla buluştu
Bora Balcıoğlu Danamandıra'da vatandaşlarla buluştu