Bora Balcıoğlu, Fener Mahallesi Kadın Buluşmasında Geleceğe Işık Tutuyor

Eğitimde Yenilikçi Adımlar: Silivri'nin Filizleri Etüt Merkezi

Fener Mahallesi buluşmasının merkezinde, "Silivri'nin Filizleri Etüt Merkezi" ve "Online Üniversite ve Lise Hazırlık Kursları" projeleri vardı. Balcıoğlu, bu projelerle eğitimde fırsat eşitliğinin ön planda tutulacağını belirtti. "Silivri’nin Filizleri Etüt Merkezi", atanamayan öğretmenler için istihdam fırsatları sunarken, emekli öğretmenlerin değerli deneyimlerini genç nesillere aktarmalarına olanak sağlayacak. Balcıoğlu, "Atamız Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde, fikri hür, vicdanı hür nesiller yetiştirmek bizim temel amacımız," diyerek projenin felsefesini paylaştı.

Çağın Ötesinde Eğitim: Online Hazırlık Kursları

Balcıoğlu ayrıca, öğrencilerin üniversite ve lise sınavlarına hazırlanmaları için "Online Üniversite ve Lise Hazırlık Kursları"nı duyurdu. Bu kurslar, her öğrencinin eğitimde eşit şartlara sahip olmasını sağlayacak. Dijital eğitim platformları aracılığıyla sunulacak bu kurslar, öğrencilere web tasarımı, yapay zeka gibi çağdaş beceriler kazandırırken, onları geleceğe hazırlayacak.

Tarım Akademisi ile Doğayla Buluşma

Balcıoğlu'nun projeleri, akademik başarıların yanı sıra gençlerin doğa ile iç içe olmalarını da hedefliyor. Tarım Akademisi, öğrencilere tarımın temellerini öğretecek ve uygulamalı öğrenme deneyimleri sunacak. Balcıoğlu, "Gençlerimiz hem dijital dünyada rekabet edebilecek hem de doğayla bağlarını güçlendirerek toplumsal sorumluluk bilincine sahip olacaklar," dedi.

Fener Mahallesi'ndeki Kadınlar ve Eğitim Vizyonu

Fener Mahallesi'ndeki buluşmada kadınlar, Balcıoğlu'nun eğitim odaklı projelerini büyük bir ilgiyle dinledi. Kadınlar, çocuklarının ve gençlerin eğitimine yönelik bu kapsamlı ve yenilikçi yaklaşımı desteklediklerini ifade etti. Balcıoğlu, kadınların toplumsal gelişimdeki rolünün altını çizerek, "Kadınlarımızın desteğiyle Silivri'yi bilgi ve kültür şehri yapacağız. Projelerimiz, gençlerimizi geleceğe hazırlarken, kadınlarımızın da toplum içindeki güçlü konumlarını pekiştirecek," şeklinde konuştu.