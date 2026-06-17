Bora Balcıoğlu Görevden Uzaklaştırıldı
İçişleri Bakanlığı, Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'nun hakkında yürütülen soruşturma ve tutuklama kararı sonrası geçici tedbir olarak görevden uzaklaştırıldığını açıkladı.
İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu hakkında Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 2025/6249 sayılı dosyası kapsamında “Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma ve Yönetme”, “Rüşvet Alma” ve “Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama” suçlarından soruşturma yürütüldüğü belirtildi.
Açıklamada, soruşturma kapsamında tutuklama tedbiri uygulanması üzerine, Anayasa’nın 127’nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 47’nci maddesi uyarınca Bora Balcıoğlu’nun geçici bir tedbir olarak görevden uzaklaştırıldığı ifade edildi.
İçişleri Bakanlığı açıklamasında, söz konusu işlemin yasal mevzuat çerçevesinde uygulanan idari bir tedbir niteliğinde olduğu vurgulanarak, kamuoyuna saygıyla duyurulduğu kaydedildi.