Bora Balcıoğlu: 'Silivri Cezaevi ile Değil, Tarımı ve Tarihiyle Anılmalı'

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 2025 yılı Mart ayı toplantısında söz alan Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, ilçenin kimlik arayışına vurgu yaparak, Silivri’nin sadece cezaevi ile anılmasının büyük bir haksızlık olduğunu belirtti. Balcıoğlu, Silivri’nin tarım, turizm ve tarihi mirasıyla öne çıkması gerektiğini ifade etti.

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 2025 yılı Mart ayı toplantısının üçüncü oturumunda yaptığı konuşmada, Silivri’nin potansiyelini ve gelişim stratejilerini detaylı bir şekilde anlattı.

Konuşmasına, “Kıymetli Başkanım, belediye başkanlarımız, sevgili meclis üyesi arkadaşlarım ve bizleri ekran başında takip eden sevgili İstanbullular, sizleri şahsım ve tüm Silivrili hemşerilerim adına sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.” sözleriyle başlayan Balcıoğlu, mevcut siyasi atmosferin zorluklarına dikkat çekerek, yerel yöneticilerin asıl odaklanması gereken konulara değinmek istediğini belirtti.

“Silivri, İstanbul’un Gıda ve Su Güvencesi Olabilir”

Balcıoğlu, konuşmasında İstanbul’un en büyük iki ihtiyacının gıda ve su olduğunu vurgulayarak, Silivri’nin bu alanlarda stratejik bir konuma sahip olduğuna dikkat çekti. “Silivri’nin 900 bin dönüm ekilebilir, yüksek verimli tarım arazisi var. İstanbul’un gıda ihtiyacını karşılamada önemli bir rol oynayabiliriz. İstanbul yoksa Türkiye yok demektir ve biz, bu büyük metropolün en büyük gıda tedarikçilerinden biri olabilecek konumdayız.” ifadelerini kullandı.

Tarımsal üretimde inovasyona büyük önem verdiklerini dile getiren Balcıoğlu, “Silivri’de üretip, İstanbul’un sofralarına güvenilir gıda ulaştıracağız. Modern tarım uygulamalarıyla, teknolojiye adapte olmuş bir tarımsal kalkınma modeli oluşturacağız. Konvansiyonel tarımın yanı sıra, organik tarım, topraksız tarım ve iyi tarım uygulamalarını hayata geçireceğiz.” dedi.

Başkan Balcıoğlu, Silivri’nin tarım liseleri ve tarımsal Ar-Ge merkezleriyle bu süreci destekleyeceklerini belirterek, tarım teknolojileri üzerine kurulu teknokent projelerini devreye alacaklarını söyledi. “Bu projelerle hem ürün çeşitliliğini artırmayı hem de kırsal kalkınmayı güçlendirmeyi hedefliyoruz.” diye konuştu.

“Silivri Cezaevi ile Anılmamalı”

Silivri’nin sahip olduğu değerleri sıralayan Başkan Balcıoğlu, ilçenin yalnızca cezaevi ile anılmasının büyük bir haksızlık olduğunu belirtti. “Silivri’nin kilometrelerce uzunlukta sahil şeridi, tertemiz mavi bayraklı plajları, ormanları, gölleri ve tarihi mirası var. Ancak, ne yazık ki yıllardır sadece cezaevi ile anılıyor. Bu algıyı değiştirmek zorundayız.” dedi.

Balcıoğlu, Silivri’nin tarihine de değinerek, “Silivri, 7 bin yıllık tarihiyle bir medeniyetler beşiğidir. 1600 yıllık Anastasius Surları, Bizans sarnıçları ve kaleleri, 5000 yıllık mezarları, Mimar Sinan’ın köprüleri ve camileriyle İstanbul’un en önemli tarihi miraslarından birine sahip. Bunun yanı sıra, yoğurdu, köftesi, kavunu, domatesi ve 65-70 yıllık festivalleriyle kültürel bir değer taşıyor.” ifadelerini kullandı.

“Silivri’nin Gelişimi İçin Stratejik Kararlar Alıyoruz”

Balcıoğlu, yerel yöneticilikte 15 yılını tamamlamış biri olarak, Silivri için seçim sürecinde kapsamlı bir SWOT analizi yaptırdığını belirtti. “Silivri’nin güçlü ve zayıf yönlerini belirleyerek, stratejik bir yol haritası oluşturduk. İlçemizi doğru planlamazsak, ne kadar çalışırsak çalışalım tam anlamıyla başarı sağlayamayız.” dedi.

Silivri’nin kontrollü bir şekilde büyümesini sağlamak istediklerini belirten Balcıoğlu, “Silivri hâlâ kasaba kültürünü ve samimi dokusunu koruyan bir yer. Ancak nüfusumuz yaz aylarında bir milyonu aşıyor. Bu nedenle büyümeyi doğru yönetmek ve ilçemizi bilinçli bir şekilde geliştirmek zorundayız.” ifadelerini kullandı.

“Ekrem Başkan Sayesinde Silivri Yatırımlardan Payını Aldı”

Silivri’nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından son 5 yılda önemli yatırımlar aldığını vurgulayan Balcıoğlu, “Ekrem Başkan, İstanbul’un her ilçesine eşit baktığı gibi, Silivri’ye de büyük yatırımlar kazandırdı. Altyapıdan tarıma kadar pek çok alanda ciddi projeler hayata geçirildi.” dedi.

Büyükşehir Belediyesi’nin tarımsal üretime verdiği desteklerin her geçen gün arttığını ifade eden Balcıoğlu, “Konvansiyonel tarımın yanında, akıllı tarım uygulamalarını yaygınlaştırarak çiftçilerimizin yanında olmayı sürdüreceğiz.” diye konuştu.

Balcıoğlu, Tarım Lisesi ile entegre çalışacak tarımsal Ar-Ge ve Teknokent projeleri üzerinde çalıştıklarını belirterek, “Bu merkezler sayesinde tarım sektöründe inovasyonu teşvik ederek, Silivri’yi Türkiye’nin tarımsal teknoloji üssü haline getireceğiz.” ifadelerini kullandı.

“İstanbul, Silivri ile Birlikte Güzel”

Konuşmasının sonunda Ramazan ayının manevi atmosferine değinen Başkan Balcıoğlu, “Bizim mottomuz ‘Silivri birlikte güzel’ ama bugün bunu biraz daha genişleterek diyorum ki ‘İstanbul, Silivri ile birlikte güzel.’ Hep birlikte, daha güçlü bir Silivri için çalışmaya devam edeceğiz.” dedi.

Balcıoğlu, “Allah, tuttuğumuz oruçları kabul etsin ve hepimizi Ramazan Bayramı’na sağlıkla kavuştursun.” diyerek konuşmasını tamamladı.

Başkan Balcıoğlu’nun konuşması, meclis üyeleri tarafından dikkatle takip edilirken, Silivri’nin geleceğine dair ortaya koyduğu vizyon büyük takdir topladı.