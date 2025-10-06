Bora Balcıoğlu: 'Silivri İçin Taşın Altına Elimizi Değil, Gövdemizi Koyduk!'

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Ekim ayı olağan meclis toplantısında muhalefetin eleştirilerine kapsamlı bir cevap verdi. Kabak Şenliği’nden kentsel dönüşüme, Spor Adası’ndan Karavan Park Projesi’ne, otogar düzenlemesinden afet hazırlık çalışmalarına kadar birçok başlıkta belediyenin icraatlarını anlatan Başkan Balcıoğlu, “Biz bugün hem üretip hem ödüyoruz. Hemşehrilerimizin vergisiyle yapılan hiçbir hizmeti heba etmiyoruz” dedi.

“Kabak Şenliği Amacına Ulaştı”

Kabak Şenliği üzerinden gelen eleştirilere karşılık veren Başkan Balcıoğlu, “O şenlik alın teridir, dayanışmadır. Köylüyü kalkındırmadır. Sizi bu kadar rahatsız etmesi, şenliğin amacına ulaştığını gösteriyor” diyerek, üretime ve köylüye verilen desteği vurguladı.

“Kentsel Dönüşümde Laf Değil, İş Üretiyoruz”

Aşiyan Sitesi’nin yıkımını örnek göstererek kentsel dönüşüm konusunda önemli adımlar attıklarını belirten Balcıoğlu, “1,5 yılda 128 binada işlem yapmış, 104’ünü yıkmışız. Bu sadece başlangıç” dedi. Kasım ayında Silivri’de Türkiye çapında deprem tatbikatı düzenleneceğini de duyurdu.

“Spor Adası, Bizim Emekle Bitirdiğimiz Bir Proje”

Spor Adası projesinin mali yükünün büyük kısmının kendileri tarafından karşılandığını söyleyen Balcıoğlu, “Benden sonrası tufan anlayışıyla iş yaparsanız halk değiştirir, yerine getiren birini getirir” diyerek önceki yönetime eleştiride bulundu.

“Otogar Projesi İsraf Değil, Geleceğe Yatırımdır”

Yeni otogar projesiyle ilgili de konuşan Balcıoğlu, “Mevcut otogar artık işlemez halde. Yeni proje hem bugünün ihtiyacını karşılayacak hem de ileride etüt merkezi gibi sosyal alanlara dönüştürülecek” dedi.

“ÇED Kararını Biz Vermedik, Ama Karşısındayız”

Çanta Klinker Tesisi hakkında ise, "Silivri’nin zararına olacak hiçbir projede imzamız olmaz. Aynı noktadayım, karşısında duruyorum" diyerek çevre hassasiyetini yineledi.

“Afet Hazırlıklarında Türkiye’ye Örnek Olduk”

Silivri Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi’nin (SAK) 175 bin kişiye afet farkındalık eğitimi verdiğini aktaran Balcıoğlu, “Valimiz ve kamu kurumları bizim çabamızı takdir ediyor. Sadece eğitim değil, parkurlar, araçlar, tatbikatlarla örnek ilçe haline geldik” ifadelerini kullandı.

“Personel Disiplini Kurumun İtibarıdır”

Disiplin cezası alan belediye personeli hakkında çıkan iddialara da yanıt veren Balcıoğlu, “Kimseye siyasi görüşü sorulmadı. Ancak çalıştığı kuruma hakaret eden, kamu düzenini bozan kişi disipline gider. Belediyemizde adalet esas olacak” dedi.

“Vaatlerimizi Bir Bir Hayata Geçiriyoruz”

Göreve geldiklerinden bu yana verdikleri 125 vaatten 42’sini tamamladıklarını, 31’inin devam ettiğini ve 52’si için hazırlıkların sürdüğünü aktaran Balcıoğlu, "Bir yılda her üç sözden birini yerine getirdik. 150 hedefini rahatlıkla geçeceğiz" dedi.

İcraatları arasında öne çıkan projeler ise şöyle:

Afet Güvenliği: Mobil afet araçları, e-imza sistemi, afet eğitim parkurları

Ulaşım: Kavşak düzenlemeleri, sinyalizasyon, toplu ulaşım güvenliği

Spor ve Kültür: Su sporları kulübü, halk plajı, yeni parklar ve spor alanları

Eğitim: Etüt merkezi, burslar, Tarım Akademisi, öğretmen istihdamı

Sosyal Destek: Kadın emeği pazarı, kent lokantası, kahvaltı yardımı

Çevre: Arıcılık ve sıfır atık projeleri, okul tadilatları

Şeffaflık: Canlı yayınlanan ihaleler, mobil çözüm ekipleri