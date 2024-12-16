Bora Balcıoğlu: 'Silivri'miz için Özveriyle Çalışıyoruz'

Başkan Balcıoğlu, yaptığı açıklamada, Silivri halkına hizmet etme idealini taşıyan ekibiyle birlikte özveriyle çalıştıklarını belirterek, vatandaşların taleplerine ve sorunlarına çözüm üretebilmek adına büyük bir gayret gösterdiklerini vurguladı.

"Her bir birimimiz, halkımızın yaşam kalitesini artırmayı ve Silivri'yi her alanda ileriye taşımayı hedefleyen projeleri hayata geçirmek için yoğun bir şekilde çalışıyor. Bu süreçte, hizmet yolunda birlikte yürüdüğümüz ekip arkadaşlarımızla gurur duyuyorum" ifadelerini kullanan Balcıoğlu, önümüzdeki dönemde hayata geçirilecek projelerle Silivri'nin gelişimine katkı sağlamaya devam edeceklerini dile getirdi.

Silivri Belediyesi’nin çalışmalarının, ilçenin her alanda kalkınmasını hedefleyen projelerle ilerleyeceği ve halkın ihtiyaçlarına yönelik çözüm odaklı bir anlayışla sürdürüleceği belirtildi.