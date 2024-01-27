Bora Balcıoğlu, Silivri'nin Her Köşesinde

CHP Silivri Belediye Başkan Adayı Bora Balcıoğlu ve ekibi, Çanta Balaban ve Sancaktepe mahallelerini kapsayan yoğun bir seçim kampanyası yürütüyor. Mahalle muhtarlarından esnafa ve kadınlara kadar geniş bir kesimle buluşan Balcıoğlu, toplumun talep ve önerilerine kulak veriyor.

CHP'nin Silivri Belediye Başkan Adayı Bora Balcıoğlu, seçim kampanyasının yoğun temposunda, Silivri'nin Balaban ve Sancaktepe mahallelerinde halkla iç içe geçen etkinlikler düzenliyor. Bu ziyaretler sırasında mahalle muhtarlarıyla, esnafla ve kadınlarla buluşan Balcıoğlu, demokrasinin temel taşlarından biri olan muhtarlarla tam koordinasyon içinde çalışmayı hedeflediğini belirtti.

Muhtarlarla Güçlü İletişim

Balcıoğlu, Balaban ve Sancaktepe mahallelerinin muhtarları Hasan Susulu ve Hayri Şahin'i ziyaret etti. Bu ziyaretlerde, muhtarların talep ve önerilerine önem verdiğini ve yerel yönetimde muhtarlarla koordineli çalışacağını ifade etti.

Çanta Mahallesinde Yoğun Ziyaret

Çanta mahallesinde pazar, esnaf ve kıraathaneleri ziyaret eden CHP Silivri Belediye Başkan Adayı Bora Balcıoğlu, hemşehrileriyle yoğun bir etkileşimde bulundu. Hemşehrilerinin talep ve önerilerini dinleyen Balcıoğlu, bu görüşmelerden elde ettiği bilgileri, seçim kampanyasının ve belediye yönetiminin merkezine koyduğunu vurguladı. Hemşehrileri tarafından dile getirilen yerel sorunlara ve ihtiyaçlara karşı duyarlı bir yaklaşım sergileyen Balcıoğlu, özellikle altyapı ve sosyal yardım hizmetleri gibi temel belediye hizmetlerinin iyileştirilmesine yönelik vaatlerde bulundu.

Halkın güler yüzü ve desteği, Balcıoğlu'nun yoğun kampanya temposunda motivasyon kaynağı oldu. Balcıoğlu, özellikle gençler ve kadınlar için daha fazla istihdam fırsatı yaratılmasını, yerel ekonomiyi canlandıracak projelerin hayata geçirilmesini ve eğitim olanaklarının artırılmasını taahhüt etti. Ayrıca, çevre dostu ve sürdürülebilir belediyecilik anlayışı benimseyerek, yeşil alanların korunacağını ve artırılacağını belirtti. Balcıoğlu daha sonra Ayfer ve Sertan Aytaç tarafından işletilen Waffle Works'ün açılış törenine katılarak hayırlı olsun dileklerinde bulundu.

Çantalı Kadınlar Balcıoğlu Diyor

Çanta mahallesinde kadınlarla bir araya gelen CHP Silivri Belediye Başkan Adayı Bora Balcıoğlu, ilçenin geleceğini kadınların katkılarıyla şekillendirmek istediğini vurguladı. Bu buluşmada, kadınların toplumsal ve siyasal yaşamdaki rolünün güçlendirilmesi hedefini anlatan Balcıoğlu, özellikle kadın istihdamının artırılmasına yönelik somut adımlar atılacağının altını çizdi.

Balcıoğlu, ayrıca kreş ve gündüz bakımevi projeleriyle çalışan annelerin çocuk bakımı konusunda daha fazla destek alabileceklerini ifade etti. Kadın üretici kooperatiflerinin desteklenmesi ve geliştirilmesi de Balcıoğlu'nun vurguladığı bir diğer önemli konu oldu. Bu kooperatifler hakkındaki projelerini aktararak, kadınların ekonomik bağımsızlıklarını nasıl artıracaklarını ve yerel ekonomiye katkı sağlayacaklarını anlattı. Balcıoğlu, bu tür kooperatiflerin hem kadınların hem de yerel toplulukların gelişimine büyük katkılar sunacağını belirtti. Eğitim destekleri konusunda da Balcıoğlu, kadınların kişisel ve mesleki gelişimlerine yönelik kurslar ve eğitim programları sunma sözü verdi.

Balcıoğlu daha sonra Piri Mehmet Paşa Camii'nde Muzaffer Kızıltan'ın cenaze namazına katılarak, ailesine destek oldu.