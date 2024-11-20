Bora Balcıoğlu, Tutrakan Belediye Başkanı Dr. Dimitar Stefanov'u Ağırladı

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Bulgaristan’ın Tutrakan Belediye Başkanı Dr. Dimitar Stefanov ve beraberindeki belediye meclis üyelerini Yaşar Kemal Sergi Salonu’nda ağırladı. Dostane bir atmosferde gerçekleşen buluşmada, iki belediye arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi adına önemli adımlar atıldı.

Başkan Balcıoğlu, misafir heyetle birlikte Araştırmacı-Koleksiyoner Ali Solmaz’ın hazırladığı "Atalarımızdan Gençlerimize Kalan Milli Miraslar" konulu sergiyi gezdi. Ardından yapımı hızla devam eden Tarihi Belediye Binası’nda incelemelerde bulunan Balcıoğlu, projeye ilişkin detayları paylaştı.

Ziyaret sonrası açıklama yapan Bora Balcıoğlu, “Tutrakan Belediye Başkanı Dr. Dimitar Stefanov ve değerli heyetini ilçemizde ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduk. Bu nazik ziyaretleriyle dostluk ve iş birliği bağlarımızı daha da güçlendirdik. Kendilerine teşekkür ediyor, birlikte güzel projelere imza atmayı temenni ediyorum” dedi.

Başkan Balcıoğlu, Silivri’nin tarihi ve kültürel mirasını tanıtarak dostluk köprülerini güçlendirmek adına bu tür ziyaretlerin önemine dikkat çekti.