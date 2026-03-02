Bora Balcıoğlu: 'Vicdan Kaybettirmez, Vicdansızlık Kaybettirir'

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, 2026 Mart Ayı Meclis Toplantısı’nda “Vicdan Belediyeciliği” anlayışını savunarak, makamın değil adaletin kalıcı olduğunu vurguladı.

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Silivri Belediye Meclisi 2026 Yılı Mart Ayı Toplantısı’nın I. Birleşimi’nde yaptığı kapsamlı değerlendirmede, belediyecilik anlayışının merkezine “vicdan” kavramını koydu. Balcıoğlu, “Vicdanla yönetmek kaybettirmez, vicdansızlık kaybettirir. Seçim hesabı değil, insan hesabı yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Makam Geçici, Adalet Kalıcıdır”

Görevi hiçbir zaman bir meslek olarak görmediğini dile getiren Balcıoğlu, “Eğer vicdan kaybettirecekse ben yine vicdanı seçerim. Makam geçici, adalet kalıcıdır” diyerek sosyal belediyecilik vurgusunu yineledi.

Silivri’de vicdanın somut hizmetlerle hayat bulduğunu belirten Balcıoğlu; burs desteği alan gençlerden, ücretsiz tarımsal hibelerle üretim yapan çiftçilere; bayramlık ayakkabı giyen çocuklardan evde bakım hizmeti alan yaşlılara kadar birçok sosyal destek kalemini örnek gösterdi. “Vicdan sokaktadır, Silivri’nin doğasındadır” dedi.

“Bina da Yapıyoruz, Sosyal Destek de Veriyoruz”

Yatırımların yalnızca sosyal desteklerle sınırlı olmadığını ifade eden Başkan Balcıoğlu; kız öğrenci yurdu, taziye evi, camiler, sağlık ocakları ve Gençlik ve Kültür Merkezi projelerinin sürdüğünü belirtti. Geçmiş dönemden devralınan ve yarım kalan projelerin tamamlanması için ciddi mesai harcandığını kaydetti.

Mahalle iftarlarının hava şartları nedeniyle iptal edildiğini hatırlatan Balcıoğlu, “Eksi derecelerde hemşehrilerimizi sokağa çağırmak hangi vicdana sığar?” sözleriyle eleştirilere yanıt verdi.

Borçlanma ve Ekonomi Vurgusu

Borçlanma konusunda meclis yetkisi olmadan adım atılmadığını ifade eden Balcıoğlu, 2025 yılında yapılan kredi yapılandırmasıyla maliyetlerin düşürüldüğünü açıkladı. Ekonomik koşullara da değinen Başkan, döviz kurundaki artışa işaret ederek enerji, yakıt ve inşaat maliyetlerindeki yükselişin belediyeleri zorladığını söyledi.

Belediyeciliğin şikâyet değil çözüm üretme makamı olduğunu vurgulayan Balcıoğlu, “İmkânsızlıkları imkânlı hale getirmek için mücadele ediyoruz. İki yılı, beş yıl ile kıyaslamak adil değil” değerlendirmesinde bulundu.

Başkan Balcıoğlu, konuşmasını “Biz gönüllerde kazanmaya talibiz” sözleriyle tamamladı.