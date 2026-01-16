Borçlu arkadaşına yardım etmek isterken alacaklılar tarafından öldürüldü

Ankara’da yardım etmek istediği borçlu arkadaşını alacaklıları ile bir araya getiren genç, çıkan kavgada tüfekle vurulması sonucu hayatını kaybetti.

Olay, 9 Ocak’ta Etimesgut ilçesi Atakent Mahallesi 800. Cadde’de meydana geldi. İddialara göre, Burak Şimşek (27), borcu olduğu için sürekli tehdit edilen arkadaşı Yusuf Bektaş’a (27) yardım için alacaklı C.Y. (26) ile irtibata geçerek, konuşmak için buluşma teklif etti. Teklifin kabul edilmesinin ardından Şimşek, arkadaşları Bektaş ve diğer iki kişiyle birlikte C.Y.’yi araçla alarak konuşacakları yere gitti. Taraflar arasında çıkan tartışma alevlenerek kavgaya dönüştü. Çıkan arbededen yararlanan C.Y., Şimşek’in aracını gasbederek bölgeden ayrıldı. 16 yaşındaki kuzeni M.Ç.’yi yanına alan C.Y., gasbettiği araçla tekrar aynı yere geldi. M.Ç., kavga sırasında yanında getirdiği pompalı tüfekle Şimşek’e ateş etti. C.Y. ve kuzeni kaçarken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenen Şimşek’in cenazesi, yapılan otopsinin ardından toprağa verildi. Daha sonra polise teslim olan C.Y. ile M.Ç. ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili konuşan baba Yaşar Şimsek, oğlunun ölümüne neden olanların bir kısmının hala dışarıda olduğunu söyledi. Baba Şimşek, sorumluların en ağır cezayı almaları için hukuk mücadelelerini sürdüreceklerini belirtti.

"Arkadaşının iflas ettiğini, maddi gücünün olmadığını ve zor zamanlardan geçtiğini söylemiş"

Evladının tek amacının arkadaşına yardım etmek olduğunu söyleyen baba Şimşek, "Oğlumun arkadaşı Yusuf birilerine borçluymuş. Alacaklıları da sürekli ödemesi için tehditlerde bulunuyormuş. Oğlum da bu kişileri arayarak uyarıda bulunmuş. Arkadaşının iflas ettiğini, maddi gücünün olmadığını ve zor zamanlardan geçtiğini söylemiş. Alacaklıları olay günü oğlumu arayıp Yusuf’un nerede olduğunu sormuş. Oğlum da arkadaşını korumak için yerini bilmediğini söylemiş. Daha sonra da arkadaşını arayarak kendisini arayanların olduğunu söylemiş. Arkadaşı da bu durum üzerine oğlumdan kendisini alacaklıları ile bir araya getirerek konuşmasını istemiş. Oğlum da arkadaşının başına bir şey geleceğinden endişe ettiği için kabul etmiş ve tarafları aracıyla alarak buluşma yerine gitmişler" dedi.

"Oğlumun arabasını çalmış"

Oğlunun kavgayı ayırmaya çalıştığı sırada vurulduğunu söyleyen Şimşek, "Buluşma sırasında kavga çıkmış ve Yusuf darbedilmiş. Oğlum da araya girerek kavgayı ayırmaya çalışmış. Çıkan arbede sırasında saldırganlardan C. isimli kişi oğlumun arabasını çalmış ve bir süre sonra geri geleceğini söylemiş. Pompalı tüfekle kuzenini alarak tekrar gelmiş. Oğlum aracının çalınmasına tepki gösterdiği sırada saldırganın kuzeni tüfekle ateş etmiş. Evladım o sırada hayatını kaybetmiş" ifadelerini kullandı.

"Saldırganların bir kısmı hala dışarıda"

Oğlunun planlanarak öldürüldüğünü ileri süren baba Şimşek, "Oğlum planlanmış cinayetin kurbanı oldu. Saldırganların bir kısmı hala dışarıda. Bu konunun aydınlatılmasını istiyorum. Evladım hiçbir suçu yokken tuzağa düşürüldü ve öldürüldü. Gerekenin yapılacağına inanıyorum ve eminim" diye konuştu.

Zanlıların ifadeleri ortaya çıktı

Tutuklanan C.Y.’nin ifadesinde kuzeninin yanında silah getirdiğinden haberinin olmadığını öne sürerek, "Yusuf’un bana borcu vardı, sadece bir kısmını ödedi. Karşı tarafla konuşmak için buluşmuştuk. Darbedilince araca binerek kaçtım ve kuzenimi alarak aynı yere geldim. Buluştuğumuz yerde karşı taraftan sadece bir kişi kalmıştı. Kısa süre sonra diğerleri de başka bir araçla geldi ve bana saldırdılar. Kuzenim üzerine yüründüğünü gördüğü sırada nereden temin ettiğini bilmediğim tüfekle bir el ateş açtı. Kesinlikle böyle bir şey yapmasını söylemedim. Olayın olduğu gece polise giderek teslim olduk" dediği öğrenildi.

"Silahı kuzenimin evindeki yatağının altında saklıyordum"

Zanlı M.Ç.’nin ise ifadesinde silahını korkutmak amaçlı ateşlediğini belirterek, "Yusuf’un ailemize borcu vardı. Ödemeyeceğini söyleyerek tehditlerde bulunmuş. Tehditleri nedeniyle kendisinden daha önce şikayetçi olmuştuk. Silahlara ilgi duyuyordum. Tüfeği de birkaç gün önce ismini bilmediğim birinden 10 bin lira ödeyerek aldım. Silahı kuzenimin evindeki yatağının altında saklıyordum. Kuzenimin dayak yediğini öğrendim, birlikte olayın olduğu yere gittik. Araçla gelen birileri bana ve kuzenime saldırdı. Kaçmaya çalıştım. Gizlice getirdiğim ve kabanıma sakladığım silahla korkutmak amaçlı ateş etmek istedim. Silahımı kontrolsüzce ateşledim ve birinin vurulduğunu gördüm. Beni azmettiren kuzenim değildir" şeklinde konuştuğu aktarıldı.