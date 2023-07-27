Borcunu bile bitirmediği motosikleti çalındı

Bursa’da gözüne kestirdiği dükkana giren hırsız, motosikleti çalıp kayıplara karıştı. Hırsızın rahat hareketlerle kapının kilidini kırması ve motosikletle gitmesi güvenlik kamerasına yansırken, duruma isyan eden araç sahibi ise, “Daha borcunu bile ödemedim” dedi.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Gaziakdemir Mahallesi, 5. Nilüfer Caddesi üzerinde meydana geldi. Uzun yıllardır kıraathane işleten Ayhan Üstündağ, akşam saatlerinde müşterilerini uğurlayıp yeni aldığı 16 BBT 50 plakalı motosikleti dükkanına koydu. İçerideki işlerini tamamlayan Üstündağ, kapıyı kilitleyip yakında bulunan evine geçti. Fakat gece vakti dükkanda motosikleti gören hırsız, çevrede bir süre keşif yaptı. Yanında taşıdığı demir makasıyla kapının kilidini kırıp içeri girdi. 40 bin lira değerindeki motosikleti dışarı çıkardıktan sonra çalıştıran hırsız kayıplara karıştı.

Sabah iş yerine gelen Üstündağ ise borcunu bile ödemediği motosikletin olmadığını görünce hemen güvenlik kameralarını izledi. Motosikletin çalındığını gören Ayhan Üstündağ, durumu polis ekiplerine bildirdi. Üstündağ’ın tek isteği hem motosikletin bulunması, hem de hırsızın yakalanıp gereken cezayı alması olduğunu söyledi.

Yetkililerden motorunun bulunmasını isteyen Üstündağ, "22 yıldır burada esnafım, kahvehane çalıştırıyorum. 2 sefer dükkanıma hırsız girdi. Televizyonumu çalmıştı, bu son girişinde ise motorumu çaldı. Ayın 17’sinde saat 3 buçuk sıralarında kapını kilidini demir makası ile kırıyor. Sonrasında belinden çıkarttığı tornavida ile kapıyı açıp içeriye giriyor. Motoru çıkartacakken dükkanın önünden arabalar geçiyor, o sırada kapıyı kapatıp içeride bekliyor. Ortalık sakinleşince motoru çıkartıyor ve uzaklaşıyor. Benim evim dükkanımın üst katında, bekçiler gece beni arıyorlar dükkanın kapısı açık diye. Aşağıya iniyorum ve motorun çalındığını görüyorum. Hemen polisi arayıp şikayette bulundum. Motorun taksitlerini ödemeye devam ediyorum, şimdiye kadar 4 taksidini ödedim" ifadelerini kullandı.

Polis ekiplerinin olayla ilgili başlattığı tahkikat devam ediyor.