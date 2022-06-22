Börek festivali için geri sayım başladı

Silivri Belediyesi tarafından düzenlenen Ortaköy Börek Festivali'nin 12'ncisi, 25 Haziran Cumartesi günü gerçekleştirilecek. Festival kapsamında börek yarışması yapılacak ve en lezzetli börek ödüllendirilecek. Ünlü sanatçı Rober Hatemo da konser vererek sevenleriyle buluşacak.

PAYLAŞ
TAKİP ET Google News ile Takip Et
  • 22.06.2022 08:03
  • Güncelleme: 22.06.2022 08:07
Börek festivali için geri sayım başladı
Özvarnalı Sigorta
Özvarnalı Sigorta
Özvarnalı Sigorta
Özvarnalı Sigorta
SHA Silivri Haber Ajansı - Yusuf Eker

Bu yıl 12'ncisi düzenlenecek olan geleneksel Ortaköy Börek Festivali için geri sayım başladı. 25 Haziran 2022 Cumartesi günü yapılacak festivalde Silivrili kadınlar börek yapımındaki maharetlerini konuştururken, festivale katılanlar Rober Hatemo konseri ve diğer sahne gösterileriyle coşacak. Pandemi öncesindeki festival coşkusunun bu yıldan itibaren yeniden yaşanacağını ifade eden Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, “Geleneksel olarak düzenlediğimiz Ortaköy Börek Festivali ilçemizin tanıtımı için oldukça önemli. Festivalimize tüm Silivrilileri ve İstanbulluları davet ediyorum. Halkımızın festival coşkusuna katılması bizi çok mutlu edecektir.” dedi. Börek yarışmasında 1.ye tam altın, 2.ye yarım altın, 3.ye ise çeyrek altın verilecek.

Ortaköy Meydanı’nda saat 19.30’da başlayacak Ortaköy Börek Festivali’nde saat 20.30’dan itibaren sahne gösterileri ve Rober Hatemo konseri olacak. Festivale katılmak isteyenler Silivri Ziraat Bankası önünden saat 18.00’dan itibaren hareket edecek servis araçlarını kullanabilecek.   

Tümko
Tümko
Tümko
Tümko
Yusuf Eker
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Alparslan Doğan'ın Silivri ziyareti

Alparslan Doğan'ın Silivri ziyareti

Gümüşyaka'da zincirleme kaza: 6 yaralı

Gümüşyaka'da zincirleme kaza: 6 yaralı

Kiralık çiftlikte 491 kök Hint keneviri ele geçirildi

Kiralık çiftlikte 491 kök Hint keneviri ele geçirildi

İmamoğlu, 'Silivri'nin kaderi bir gecede değişti'

İmamoğlu, ‘Silivri’nin kaderi bir gecede değişti’

İlk gaz yakım işlemleri devam ediyor

İlk gaz yakım işlemleri devam ediyor

Yılmaz: Tarım projelerinde çuvallıyorsunuz

Yılmaz: Tarım projelerinde çuvallıyorsunuz

Çizgi Koleji
Çizgi Koleji
Çizgi Koleji
Çizgi Koleji
Hosgor Optik
Hosgor Optik
Hosgor Optik
Hosgor Optik
Çok Okunanlar
1
Silivri Zabıtası son saniyede yetiştirdi

Silivri Zabıtası son saniyede yetiştirdi

2
Kayıp genç öldürülüp bir düğün salonunun bahçesine gömülmüş

Kayıp genç öldürülüp bir düğün salonunun bahçesine gömülmüş

3
İmamoğlu, 'Silivri'nin kaderi bir gecede değişti'

İmamoğlu, ‘Silivri’nin kaderi bir gecede değişti’

4
YKS'nin ikinci oturumu AYT başladı

YKS'nin ikinci oturumu AYT başladı

5
Yılmaz'dan İBB'ye plaj tepkisi: 'Sonuçlarına katlanırsınız'

Yılmaz’dan İBB’ye plaj tepkisi: ‘Sonuçlarına katlanırsınız’

6
Silivri'de sağanak yağış su baskınlarına neden oldu

Silivri'de sağanak yağış su baskınlarına neden oldu

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
TEM Otoyolu'nda iki tır bir otomobilin karıştığı kazada 5 kişi yaralandı

TEM Otoyolu'nda iki tır bir otomobilin karıştığı kazada 5 kişi yaralandı

İstanbul merkezli 14 ilde tropik hayvan kaçakçılarına operasyon: 62 gözaltı

İstanbul merkezli 14 ilde tropik hayvan kaçakçılarına operasyon: 62 gözaltı

DAHA FAZLA
Silivri Adliyesi'nde yeni tayin ve atamalar

Silivri Adliyesi'nde yeni tayin ve atamalar

Silivri Zabıtası son saniyede yetiştirdi

Silivri Zabıtası son saniyede yetiştirdi

TÜRAM Lisesi'nde Mezuniyet Heyecanı Yaşandı

TÜRAM Lisesi’nde Mezuniyet Heyecanı Yaşandı

Kayıp genç öldürülüp bir düğün salonunun bahçesine gömülmüş

Kayıp genç öldürülüp bir düğün salonunun bahçesine gömülmüş

Silivri İlçe Milli Eğitim Müdürü Zekeriya Artar'dan Yıl Sonu Mesajı

Silivri İlçe Milli Eğitim Müdürü Zekeriya Artar’dan Yıl Sonu Mesajı