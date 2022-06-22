Bu yıl 12'ncisi düzenlenecek olan geleneksel Ortaköy Börek Festivali için geri sayım başladı. 25 Haziran 2022 Cumartesi günü yapılacak festivalde Silivrili kadınlar börek yapımındaki maharetlerini konuştururken, festivale katılanlar Rober Hatemo konseri ve diğer sahne gösterileriyle coşacak. Pandemi öncesindeki festival coşkusunun bu yıldan itibaren yeniden yaşanacağını ifade eden Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, “Geleneksel olarak düzenlediğimiz Ortaköy Börek Festivali ilçemizin tanıtımı için oldukça önemli. Festivalimize tüm Silivrilileri ve İstanbulluları davet ediyorum. Halkımızın festival coşkusuna katılması bizi çok mutlu edecektir.” dedi. Börek yarışmasında 1.ye tam altın, 2.ye yarım altın, 3.ye ise çeyrek altın verilecek.

Ortaköy Meydanı’nda saat 19.30’da başlayacak Ortaköy Börek Festivali’nde saat 20.30’dan itibaren sahne gösterileri ve Rober Hatemo konseri olacak. Festivale katılmak isteyenler Silivri Ziraat Bankası önünden saat 18.00’dan itibaren hareket edecek servis araçlarını kullanabilecek.