Borini, Süper Lig'deki gol sayısını 17'ye çıkardı

Fatih Karagümrük'ün İtalyan santrforu Fabio Borini, Ümraniyespor karşısında attığı 2 gol ile Süper Lig'deki gol sayısını 17'ye çıkardı.

Borini, Süper Lig'deki gol sayısını 17'ye çıkardı
Editör
EditörEditör
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Fatih Karagümrük’ün İtalyan santrforu Fabio Borini, Ümraniyespor karşısında attığı 2 gol ile Süper Lig’deki gol sayısını 17’ye çıkardı.

Spor Toto Süper Lig’in 30. haftasında Fatih Karagümrük, sahasında karşılaştığı Ümraniyespor’u 4-2 mağlup etti. Karagümrük’ün İtalyan yıldızı Fabio Borini, Ümraniyespor karşısında kaydettiği 2 gol ile birlikte ligdeki gol sayısını 17’ye çıkardı.

Borini bu sezon Süper Lig’de 9 golün de asistini yaparak, 26 gole doğrudan katkıda bulunmuş oldu.

Tecrübeli oyuncu, 11’de sahaya çıktı ve 83. dakikada yerini Burak Kapacak’a bıraktı.