Borsa günü rekorla tamamladı

Borsa, Kurban Bayramı dolayısıyla yarım gün işlem gerçekleştirdiği günü yüzde 0,46'lık artışla tamamladı.

Borsa günü rekorla tamamladı
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
Silivri Kariyer
Silivri Kariyer
Silivri Kariyer
Silivri Kariyer

Borsa, Kurban Bayramı dolayısıyla yarım gün işlem gerçekleştirdiği günü yüzde 0,46’lık artışla tamamladı.

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günü yüzde 0,46’lık artışla tamamladı. Endeks, 26,25 puanlık yükselişle 5.766,58 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 29,6 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 0,86 azalırken, holding endeksi yatay seyretti.