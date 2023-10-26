Borsa iki kere devre kestiği günün ertesine yükselişle başladı
Dün borsadaki kayıpların yüzde 7'yi aşmasının ardından devre kesici sistemler çalışmıştı. Bugün ise endeks, güne yüzde 1,23 yükselişle 7.516,50 puandan başladı.
Dün borsadaki kayıpların yüzde 7’yi aşmasının ardından devre kesici sistemler çalışmıştı. Bugün ise endeks, güne yüzde 1,23 yükselişle 7.516,50 puandan başladı.
Dün Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksindeki kayıpların yüzde 7’yi aşmasıyla Endekse Bağlı Devre Kesici Sistem çalışmıştı ve pay piyasasındaki tüm sıralarda işlemler geçici olarak 2’nci kez durdurulmuştu. Borsa, dünü yüzde 7,08 değer kaybederek 7.424,97 puandan tamamladı. Bugün ise endeks, güne yüzde 1,23 yükselişle 7.516,50 puandan başladı.
Açılışta bankacılık endeksi yüzde 1,39, holding endeksi ise yüzde 0,83 değer kazandı.