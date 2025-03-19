Borsa ikinci kez devre kesti

Borsa İstanbul, BIST 100 endeksindeki kayıpların yüzde 7'yi aşmasıyla birlikte ikinci kez devre kesti.

Borsa ikinci kez devre kesti
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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haber detay altı
haber detay altı

Borsa İstanbul, BIST 100 endeksindeki kayıpların yüzde 7’yi aşmasıyla birlikte ikinci kez devre kesti.

Borsa İstanbul, BIST 100 endeksindeki kayıpların yüzde 7’yi aşmasıyla birlikte ikinci kez devre kesti ve işlemler geçici olarak durduruldu. Yapılan açıklamada, "Saat 14.08.10 itibarıyla endekse bağlı devre kesicinin ikinci seviyesi tetiklenmiş ve Pay Piyasasındaki tüm işlem sıralarında, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasındaki (VİOP) Pay ve Pay Endekslerine dayalı sözleşmelerde ve Borçlanma Araçları Piyasası (BAP) Pay Senedi Repo Pazarında işlemler geçici olarak durdurulmuştur" ifadelerine yer verildi.

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Borsa’da sürekli işlemlerin 14.38 itibarıyla devam edeceği belirtildi.