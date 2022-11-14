Borsa ilk yarıda rekor seviyeyi gördü
Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 2,16 değer kazandı. Endeks, 4.558,04 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.
Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 2,16 değer kazandı. Endeks, 4.558,04 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.
Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günün ilk yarısında yüzde 2,16 değer kazandı. Endeks 96,21 puan artışla 4.551,74 puana çıkarken, toplam işlem hacmi 43,6 milyar lira oldu. Öte yandan Borsa, 4.558,04 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.
İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,96, holding endeksi ise yüzde 1,65 değer kazandı.