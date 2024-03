Borsa İstanbul'da gong Ak Portföy Sabancı Topluluğu Şirketleri Fonu için çaldı

TAKİP ET

500 milyar lirayı aşan varlık büyüklüğü olan portföy yönetim şirketi Ak Portföy, Sabancı Topluluğu’nun borsadaki tüm şirketlerine yatırım yapma imkanı sağlayan Sabancı Topluluğu Şirketleri Fonu’nu tasarruf sahiplerine sundu.

Türkiye’nin özel sektörde önde gelen portföy yönetim şirketlerinden Ak Portföy, yenilikçi yatırım yöntemi anlayışıyla tasarruf sahiplerinin ihtiyaç ve beklentilerine uygun ürün ve hizmetler geliştirmeyi amaçlıyor. Bu kapsamda, Sabancı Topluluğu’nun borsadaki tüm şirketlerine yatırım fırsatı sunan Ak Portföy Sabancı Topluluğu Şirketleri Fonu, Borsa İstanbul ev sahipliğinde düzenlenen Gong Töreni ile yatırımcılarla buluştu.

Ak Portföy Sabancı Topluluğu Şirketleri Fonu, bankacılık ve finansal hizmetlerden enerjiye, sanayiden dijitale, Sabancı Topluluğu şirketlerine tek bir işlemle ve alt limit olmadan yatırım fırsatı sunuyor.

“Dünya standartlarında yeni nesil ürün ve hizmetler sunmaya devam ediyoruz”

Ak Portföy’ün, her zaman tasarruf sahiplerinin yatırım hedeflerine ulaşmalarına destek olmayı amaçladığını ve bu doğrultuda geliştirdiği ürünlerle geleceğin yatırım dünyasının şekillenmesine önemli katkılar sağladığını belirten Ak Portföy Genel Müdürü Mehmet Ali Ersarı, “500 milyar lira eşiğini aşan varlık büyüklüğü ile özel sektörde Türkiye’nin lider portföy yönetim şirketi ve dünyanın en büyük 500 portföy yönetim şirketinden biri olarak, çeyrek asra yaklaşan deneyimimizle, ülkemizde yatırım alanındaki güçlü dönüşümün öncülüğünü sürdürme hedefiyle ilerliyoruz. Gücümüzü ve enerjimizi, ülkemizin ve sermaye piyasalarımızın geleceğine inanmaktan ve yatırımcılarımızın ihtiyaçlarına uygun çözümler geliştirme heyecanımızdan alıyoruz. Ak Portföy olarak, kalite ve ürün liderliği hedefi ile toplumumuza daha büyük bir katkı sağlayabilmek için çok katmanlı bir stratejiyle, geleceğin yatırım dünyasının şekillenmesine öncülük eden yenilikçi hizmetler tasarlıyoruz. Bu çerçevede; yatırımcılarımızın tasarruflarına değer katma konusundaki odağımızı ve kararlılığımızı gösteren Ak Portföy Sabancı Topluluğu Şirketleri Fonu’muzu yatırımcılarla buluşturuyoruz” dedi.

Ak Portföy Sabancı Topluluğu Şirketleri Fonu’nun bankacılık ve finansal hizmetlerden enerjiye, sanayiden dijitale, Sabancı Topluluğu’nun borsadaki tüm şirketlerine yatırım fırsatı sunması bakımından eşsiz bir role sahip olduğunu ifade eden Ersarı sözlerine şöyle devam etti: “Ak Portföy Sabancı Topluluğu Şirketleri Fonu ile yatırımcılarımız sadece bir fona değil; 100 yıla yakın tecrübeye, her biri kendi sektörünün en önemli oyuncularından olan Sabancı şirketlerine ve dünya genelinde; 14 ülkedeki yatırımlarıyla ürün ve hizmetlerini dünyanın dört bir yanına ulaştıran bu değere yatırım yapmış olacaklar. Bu açıdan, Türkiye ile dünyayı birleştiren ve toplumumuzun gönlünde her zaman çok farklı ve çok özel bir yeri olduğunu bildiğimiz Sabancı Topluluğu’na yatırım yapmayı sağlayan bu fonumuza, büyük bir ilgi olacağına eminiz. Tasarruf sahiplerini Sabancı Topluluğu’nun oluşturduğu değerin paydaşı kılacak olan bu fonun, sermaye piyasalarına da yepyeni bir soluk getireceğine yürekten inanıyoruz. Önümüzdeki dönemde de tasarruf sahiplerinin ihtiyaç ve beklentilerini doğru tespit eden, yatırımcısını anlayan, küresel anlamda yenilikleri takip eden ve sektöründe her zaman öncü portföy yönetim şirketi olmaya devam edeceğiz. Ak Portföy ailesi olarak bizler için büyük bir gurur vesilesi olan bu özel günde, Ak Portföy Sabancı Topluluğu Şirketleri Fonu’nun ülkemize, sermaye piyasalarımıza ve yatırımcılara hayırlı olmasını diliyorum.”