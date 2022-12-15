Borsa İstanbul'da gong Birikim Varlık Yönetim için çaldı

Varlık yönetim şirketi Birikim Varlık Yönetim A.Ş, Borsa İstanbul’da düzenlenen gong töreni sonrasında BRKVY koduyla işlem görmeye başladı.

Borsa İstanbul’da gong, 2011 yılında varlık yönetim sektörüne güçlü bir giriş yaparak 2022 yılının ilk 6 ayında 126,8 milyon TL’yi ekonomiye geri kazandıran Birikim Varlık Yönetim A.Ş. için çaldı.

Borsa İstanbul A.Ş Genel Müdürü Korkmaz Ergun, Birikim Varlık Yönetim A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı İnan Altınbaş, Birikim Varlık Yönetim A.Ş. Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Fahrettin Özyapar ve finans sektörünün temsilcilerin katılımıyla, 15 Aralık Perşembe günü düzenlenen halka arz gong törenin ardından, Birikim Varlık Yönetim AŞ hisseleri, Borsa İstanbul Ana Pazar’da BRKVY koduyla işlem görmeye başladı.

8-9 Aralık 2022 tarihlerinde pay başına 14,20 TL fiyattan talep toplayan Birikim Varlık Yönetim’in halka açıklık oranı yüzde 21.43 ve halka arz büyüklüğü ise 170 milyon 400 bin TL oldu.