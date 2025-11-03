Borsa İstanbul'da gong Ecogreen Enerji Holding için çaldı

Halka arz süreci yatırımcıların yoğun ilgisiyle tamamlanan Ecogreen Enerji Holding’in halka arz edilen paylarına 8,94 kat talep gelirken, şirket için Borsa İstanbul’da ilk gong çaldı. Şirket payları, bugün düzenlenen törenle Borsa İstanbul’da işlem görmeye başladı.

Yenilenebilir enerji sektöründeki yatırımlarıyla Türkiye’nin enerji dönüşümüne öncülük eden Ecogreen Enerji Holding A.Ş., Borsa İstanbul’da düzenlenen gong töreni ile sermaye piyasalarına adımını attı. Gedik Yatırım liderliğinde 22-23-24 Ekim 2025 tarihlerinde "Sabit Fiyatla Talep Toplama" yöntemiyle gerçekleşen talep toplama sürecini başarıyla tamamlayan şirket, bugün düzenlenen gong töreni ile birlikte ECOGR koduyla, Borsa İstanbul’da işlem görmeye başladı.

Gong töreni; Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdürü Korkmaz Ergun, Ecogreen Enerji Holding Yönetim Kurulu Başkanı Osman Uğurlu, Ecogreen Enerji Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve CEO’su Cem Göçmen; Gedik Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Onur Topaç ve Gedik Yatırım Genel Müdürü Ersan Akpınar’ın yanı sıra, Ecogreen Enerji Holding çalışanları ve çok sayıda davetlinin katılımıyla gerçekleşti.

Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdürü Korkmaz Ergun "Ecogreen Enerji, doğaya zarar vermeden enerji üreten, atığı kaynağa dönüştüren, yenilenebilir enerji sektörünün büyümesine katkı sağlayan değerli bir şirketimizdir. Yenilenebilir enerji sektörünün büyümesi, ülkemizin sürdürülebilir kalkınmasının önemli bir unsurudur. Ecogreen Enerji, bugün Borsamızda işlem görmeye başlayarak büyüme hedefine ulaşmada kıymetli bir adım atmıştır. Dolayısıyla, bu başarılı halka arzda emeği geçen herkese, şirketimize ve aracı kurumumuza teşekkür ediyorum. Bu halka arzın sermaye piyasalarımıza hayırlı olmasını diliyor, Ecogreen Enerji’ye Borsamız ailesine hoş geldiniz diyorum." dedi.

"Halka arzla sürdürülebilir gelecek için güçlü bir adım attık"

Borsa İstanbul’da gerçekleşen gong töreninde bir konuşma yapan Ecogreen Enerji Holding Yönetim Kurulu Başkanı Osman Uğurlu ise "Başarıyla tamamladığımız halka arz sürecinin ardından bugün şirketimiz açısından yeni bir dönem başlıyor. Büyük bir yatırımcı tabanından aldığımız yoğun taleple birlikte ailemiz genişledi, ortaklık yapımız çeşitlendi. En önemlisi finansal yapımız daha da güçlendi. Kuşkusuz; halka arz yalnızca finansal bir süreç değil, aynı zamanda Türkiye’nin enerji bağımsızlığına katkıda bulunma ve sürdürülebilir büyüme yolunda attığımız stratejik bir adımdır. Aynı zamanda halka arzı, ailemize katılan yeni ortaklarımızla birlikte daha da güçlenen kurumsal kimliğimizin, şeffaflık ve güvene dayalı gelecek vizyonumuzun bir parçası olarak değerlendiriyorum. Bu önemli adım, geleceğe ilişkin bizleri umutlandırırken, motivasyonumuzu da artırıyor" şeklinde konuştu.

Yeni yatırımlar ile ‘Yeşil Dönüşüm’ hedefine daha fazla katkı sağlayacak

Gelecek döneme ilişkin yatırım hedeflerini de paylaşan Osman Uğurlu, sözlerine şöyle devam etti:

"Sermaye piyasalarımızdan aldığımız destek ile birlikte yenilenebilir enerji kapasitemizi büyüterek Türkiye’nin ‘Yeşil Dönüşüm’ hedeflerine daha fazla katkı sağlamak istiyoruz. Halka arzdan elde edilen gelirin büyük bir bölümünü yine yenilenebilir enerji yatırımlarında değerlendireceğiz. Ecowind 3 şirketi altında proje süreci başlatılan 100 MWe Kırklareli-3 Elektrik Depolamalı Rüzgar Enerji Santrali yatırımımıza ilişkin çalışmalar halen devam ediyor. Ön lisansı alınan projemizi elektrik depolamalı RES olarak planlıyoruz. Şu anda rüzgar ölçüm istasyonuyla birlikte harita, jeolojik etüt, ÇED ve imar gibi lisans için gerekli olan süreçleri yürütüyoruz. Bu projenin yanı sıra enerji sektöründe şirketimizin yatırım kriterlerine uygun oluşabilecek yeni fırsatları da yakından takip ediyoruz. Güneş Enerji Santrali, Depolamalı Güneş Enerji Santrali, Rüzgar Enerji Santrali, Depolamalı Rüzgar Enerji Santrali gibi yenilenebilir kaynaklardan enerji üretmek amacıyla ‘Proje geliştirme’ veya ‘Yeni Satın Alma’ yoluyla sürdürülebilir enerji alanındaki varlığımızı da güçlendirmeyi hedefliyoruz."

"Ecogreen Enerji Holding’in 1,14 milyar TL değerindeki halka arzına liderlik etmekten mutluluk duyuyoruz"

Sermaye piyasalarındaki 30 yılı aşkın deneyimleri ile sektörün gelişimine öncülük ettiklerini vurgulayan Gedik Yatırım Genel Müdürü Ersan Akpınar da "Gedik Yatırım olarak ülkemizde sürdürülebilir büyümenin ancak sermaye piyasaları yoluyla gerçekleşeceğine gönülden inanıyor, doğru anlatım şekliyle yatırımcılarımızın yanında yer almayı önemsiyoruz. 2011 yılından bu yana 30 halka arzda liderlik ve 3 halka arzda eş liderlik yaptık. Son 15 yılda ise 150’nin üzerinde halka arzda da konsorsiyum üyesi olarak yer aldık. Bugün de ülkemizin yenilenebilir enerji alanında önemli markalarından biri olan Ecogreen Enerji Holding’in 1,14 milyar TL değerindeki halka arzına liderlik etmekten büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Başarıyla gerçekleştirdiğimiz bu halka arz sonucunda payları yaklaşık 479 bin yatırımcıya dağıtmış durumdayız. Gedik Yatırım olarak, halka arz piyasasının sürekliliğini sağlamak adına üzerimize önemli görevler düştüğünün farkındayız. Halka arzlarda seçici davranarak, elde edeceği fonu yatırımlarında ve işletme sermayesi ihtiyacında kullanan büyüme hedefine sahip şirketlere öncelik vereceğiz ve bu özelliklere sahip şirketleri bundan önce olduğu gibi bundan sonrada borsaya kazandırmaya devam edeceğiz" dedi.