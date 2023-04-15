Borussia Dortmund fırsat tepti

Borussia Dortmund, Bundesliga'nın 28. haftasında Stuttgart deplasmanında 3-3 berabere kalarak lider olma fırsatını değerlendiremedi.

Borussia Dortmund fırsat tepti
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
4d
4d
4d
4d

Borussia Dortmund, Bundesliga’nın 28. haftasında Stuttgart deplasmanında 3-3 berabere kalarak lider olma fırsatını değerlendiremedi.

Almanya Bundesliga’nın 28. hafta mücadelesinde Borussia Dortmund ile Stuttgart, Mercedes-Benz Arena’da karşı karşıya geldi. Dortmund, mücadelenin 26. dakikasında Sebastien Haller’in golüyle 1-0 öne geçti. Donyell Malen ile 33. dakikada bir kez daha öne geçen konuk ekip skoru 2-0 yaptı ve ilk yarı bu skorla tamamlandı. Ev sahibi karşılaşmanın 77. dakikasında Tanguy Coulibaly’nin golüyle farkı 1’e indirdi. 84. dakikada Josha Vagnoman ile Stuttgart skoru 2-2’ye getirdi. 90+2. dakikada Giovanni Reyna’nın topu filelere göndermesiyle Dortmund bir kez daha öne geçti. Ev sahibi, Silla Mvumpa ile maçın 90+7. dakikasında beraberliği yakaladı ve maç 3-3 sona erdi.

Borussia Dortmund bu sonuçla puanın 57’ye yükselterek liderlik fırsatını kaçırdı. Stuttgart ise 24 puanda 16. sırada yer aldı.