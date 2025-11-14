Boş arazide bulunan bebek cesediyle ilgili 1 tutuklama

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 12 gün önce boş arazide bulunan bebek cesediyle ilgili jandarmanın gözaltına aldığı yabancı uyruklu kadın çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Ayvacık ilçesine bağlı Erecek köyü Yayyeri mevkiinde 2 Kasım tarihinde boş bir arazide yeni doğmuş bir bebek cesedi bulundu. Sağlık ekiplerinin incelemelerinin ardından bebeğin cesedi otopsi için Ayvacık Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Ayvacık Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ve JASAT ekipleri tarafından şüpheli yada şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. Yürütülen titiz çalışmalar sonucunda, olayla bağlantılı bir Türkmenistan uyruklu kadın tespit edilerek yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.