Boş dairesini ilaçlamak isteyen ev sahibi 4 kişinin zehirlenmesine neden oldu

Küçükçekmece’de 5 katlı bir binanın 2’nci katında boşaltılan daireyi tarım ilacıyla ilaçlayan ev sahibi 4 kişinin zehirlenmesine sebep oldu.

Olay, Küçükçekmece Fatih Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 5 katlı bir binanın 2’nci katında oturan kiracılar evden çıktı. Ev sahibi ise temizlik amaçlı olarak boşalan daireyi tarım ilacıyla ilaçladı. İlacın dozu fazla kaçınca binada oturan diğer daire sakinleri kısa sürede etkilenip öksürmeye başladı. İlaçlama nedeniyle zehirlendiklerini anlayan bina sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Tarım ilacından zehirlenen 3’ü çocuk 4 kişi sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonucu ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Bina tedbir amaçlı bir süreliğine boşaltıldı.