Boş yolda kaldırımdan gitti, yayalara korna çalıp yol istedi, o anlar kamerada

Arnavutköy’de boş yola rağmen kaldırıma çıkarak ilerleyen araç sürücüsü yayalara korna çaldı. Vatandaşlar tarafından görüntülenen şahsa 2 bin 543 TL para cezası kesildi.

Arnavutköy Taşoluk Mahallesi’nde dün akşam saat 18.00 sıralarında yolun boş olmasına rağmen bir sürücü kaldırıma çıktı. Kaldırımda ilerleyen sürücü, yayalara korna çalarak yol istedi. Yaşanan o anlar başka bir sürücü tarafından görüntülendi. Görüntüler de şahsın yolun boş olmasına rağmen kaldırımdan gittiği ve yayalara korna çalarak yol istediği görüldü. Polis ekiplerine yapılan ihbar sonucunda şahsa 2 bin 543 TL para cezası kesildi.