Boşandığı eşini çocuğunun önünde silahla vurdu

Olay, saat 22.00 sıralarında Avcılar Denizköşkler Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, kimliği henüz öğrenilemeyen erkek şahıs bilinmeyen nedenle boşandığı eşinin evine geldi. Şahıs yanında getirdiği silahı çıkartarak, çocuğunun önünde kadına defalarca ateş etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın sağlık ekipleri tarafından ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı. Polis, saldırganı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Ekipler, saldırının gerçekleştiği evde inceleme başlattı. Olay yeri inceleme ekipleri, kurşun kovanları ve bazı delilleri toplayarak incelemek üzere Emniyet’e götürdü.