Boşanma aşamasındaki eşi tarafından öldürülen kadın son yolculuğuna uğurlandı
Ankara'nın Çankaya ilçesinde dün boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından boğazı kesilerek öldürülen kadın son yolculuğuna uğurlandı.
Ankara’nın Çankaya ilçesinde dün boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından boğazı kesilerek öldürülen kadın son yolculuğuna uğurlandı.
Ankara’nın Çankaya ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi tarafından boğazı kesilerek katledilen Mine Nur Ala, Karşıyaka Mezarlığı’nda bulunan Ahmet Efendi Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Ala’nın naaşı Karşıyaka Mezarlığı’na defnedildi.
Ailesi ve yakınlarının katıldığı cenaze töreninde Mine Nur Ala, göz yaşlarıyla uğurlandı.