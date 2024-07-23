Boşanma aşamasındaki eşine bıçakla saldırdı, bacağından vurularak etkisiz hale getirildi

Yalova'da boşanma aşamasındaki eşine bıçak çeken şahıs, kadının KADES uygulamasından çağırdığı polis tarafından bacağından vurularak etkisiz hale getirildi.

Boşanma aşamasındaki eşine bıçakla saldırdı, bacağından vurularak etkisiz hale getirildi
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Yalova’da boşanma aşamasındaki eşine bıçak çeken şahıs, kadının KADES uygulamasından çağırdığı polis tarafından bacağından vurularak etkisiz hale getirildi.

Alınan ilk bilgilere göre, Rüstempaşa Mahallesi’nde faaliyet gösteren bir kurumda çalışan G.D., boşanma aşamasında olduğu kocasının iş yerine gelmesi üzerinde KADES uygulamasından yardım istedi. Bölgeye sevk edilen polisler elinde bıçak bulunan ve kurum personellerine de saldıran A.R.D.’den teslim olmasını istedi. Bu esnada etrafa saldırmaya devam eden koca polis tarafından bacağından vuruldu. Yaralı şahıs olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri tarafından ambulansla Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

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Olay sonrası bölgede polis ekipleri inceleme gerçekleştirdi.