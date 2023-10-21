Boşanma aşamasındaki eşine kurşun yağdıran Samet Mutlu'nun davasında gerekçeli karar

Şişli’de boşanma aşamasında olduğu eşine kurşun yağdıran Samet Mutlu’nun yeniden yargılanarak 14 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldığı davada gerekçeli karar açıklandı. Açıklanan kararda, sanık Mutlu’nun eylemini gönüllü olarak değil silahındaki mermilerin bitmesi nedeniyle sonlandırdığı belirtildi.

İstanbul Şişli’de boşanma aşamasında olduğu eşi Sabiha Mutlu’ya kurşun yağdıran tutuklu sanık Samet Mutlu’nun yeniden yargılanarak 14 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldığı davada gerekçeli karar açıklandı. İstanbul 41.Ağır Ceza Mahkemesi’nce açıklanan gerekçeli kararda, sanık Samet Mutlu’nun müşteki Sabiha Mutlu’ya yönelik daha öncesinde de yaralama eyleminde bulunduğu, bu durumun müştekiye ait fotoğraflar ve mesaj kayıtlarından da anlaşıldığı, sanığa ait silahtan çıkan mermiler ile müştekinin vücudundan çıkan merminin, sanığa ait silahtan çıkan kovanlardan olduğunun anlaşıldığı belirtildi.

Çocuğu annesine teslim etmemiş olması sebebiyle sanığın evinin önüne geldiği belirtildi

Açıklanan gerekçeli kararda, sanık Samet Mutlu ile müşteki Sabiha Mutlu’nun devam eden boşanma davalarının bulunduğu sırada olay günü çocuklarının sanık Samet Mutlu’nun yanında olduğu, müşteki Sabiha’nın ise Aile Mahkemesi’nin belirlediği saatin geçmesi ve sanığın çocuğu kendisine teslim etmemiş olması sebebiyle sanığın evinin önüne geldiği belirtildi.

Sanık Mutlu’nun olay sırasında müşteki yere düştüğü halde silahıyla ateş etmeye devam ettiğinin aktarıldığı kararda, sanığın eylemini üzerine saksı gelmesi ve silahındaki mermilerin bitmesi ile sonlandırdığı, müşteki Sabiha’nın elleriyle yüzünü kapatması nedeniyle ellerinden de yaralandığı, dolayısıyla müştekinin hayati bölgelerini de hedef aldığı ancak gerek heyecan gerekse nereden geldiği tespit edilemeyen saksının üzerine doğru gelmesiyle yüzünden yaralanmadığı kaydedildi.

Eylemini gönüllü olarak değil silahındaki mermilerin bitmesi nedeniyle sonlandırdığı aktarıldı

Sanığın silahında yer alan tüm mermileri kullandıktan sonra olay yerinden ayrıldığının aktarıldığı gerekçeli kararda, sanık Mutlu’nun olay yerinden hızlıca kaçtığı, tüm mermileri müştekinin üzerine ateşlediği ve amacının müşteki Sabiha’yı öldürmeye yönelik olduğu belirtildi. Öte yandan sanığın eylemini gönüllü olarak değil silahındaki mermilerin bitmesi nedeniyle sonlandırdığı aktarıldı.

Çocuğu teslim etme amacıyla olay yerine gelmediği kaydedildi

Açıklanan gerekçeli kararda, sanığın olay yerinde yer alan kişilerden veya tanıktan doğrudan ambulans için yardım istememesinin ya da katılanı öncelikle arabasıyla hastaneye götürebilecek iken olay yerinde müştekiyi bırakarak gitmesinin hayatın olağan akışına aykırı olduğu belirtildi. Ayrıca, sanık Samet Mutlu’nun çocuğu teslim etme amacıyla olay yerine gelmediği de kaydedildi.

Olayın geçmişi

Şişli’de yaşayan Samet Mutlu (28) ile Sabiha Mutlu (27) 8 yıl önce evlendi. Sabiha Mutlu, yaklaşık 1,5 yıl önce şiddet gördüğü gerekçesiyle boşanma davası açmıştı. Mahkeme, 5 yaşındaki kızlarının geçici velayetini annesine vermiş, babasıyla haftada bir gün görüşmesini kararlaştırmıştı. 23 Mayıs Pazar günü kızını alan Samet Mutlu, annesine teslim etmemişti. Kızını almak için Sabiha Mutlu’ya tokat attığı iddia edilen Samet Mutlu, sonrasında ateş etmişti. Ayağından vurulan Sabiha Mutlu, yere yığılmıştı. Ateş etmeye devam eden Samet Mutlu, Sabiha Mutlu’yu iki bacağından ve sağ elinden 5 kurşunla yaralamıştı. Sabiha Mutlu hastaneye kaldırılırken, Samet Mutlu polis ekiplerince yakalanmasının ardından tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Olaya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, şüpheli Samet Mutlu’nun ‘eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs’ ile ‘silahla tehdit’ suçlarından 11 yıldan 20 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.

Mahkeme heyeti 30 Kasım 2021’de sanık Samet Mutlu’yu ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan takdir indirimi uygulayarak 17 yıl, ‘silahla tehdit’ suçundan ise yine takdir indirimiyle 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırmıştı. Daha sonra sanık avukatının fazla ceza tayin edilerek hüküm kurulduğu yönündeki itirazı Yargıtay 1.Ceza Dairesi yerinde bulmuş, dosya ‘teşebbüsün derecesi’ yönünden bozulmuştu.

Daha sonra 29 Eylül 2023’de dava tekrar karara bağlanmış, mahkeme sanık Samet Mutlu’yu 14 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırarak tutukluluk halinin devamına hükmetmişti.