Boşanma aşamasındaki eşini iki kez kaçıran muhtar serbest bırakıldı

Çanakkale’nin Çan ilçesinde boşanma aşamasındaki eşini iki kez zorla kaçırıp darp etmekten tutuklu yargılanan muhtar, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Savcı tahliye kararına itiraz etti.

Çan’ın Cumhuriyet Mahallesi Hilmi Bodur Sokak’ta oturan Şerbetli köyü muhtarı İlker Mustafa Kuloğlu (51) ile boşanma aşamasında olduğu eşi İlknur Kuloğlu’ndan (41) haber alamayan yakınları, geçen yıl 23 Nisan’da polise başvurdu. Kayıp çift aranırken, İlknur Kuloğlu jandarmayı arayıp yardım istedi. Eşinin kendisini kaçırdığını söyleyen İlknur Kuloğlu, İlker Mustafa Kuloğlu’nun yerini tarif etti. Jandarmanın yakaladığı Kuloğlu, işlemleri sonrası savcılığa sevk edildi. Eşinin suçlamalarını reddeden Kuloğlu, savcılıktaki ifadesinin ardından serbest kaldı. İlknur Kuloğlu hakkında ise koruma kararı verildi.

Boşanma aşamasındaki eşini ikinci kez kaçırdı

İlker Mustafa Kuloğlu ardından eşini ikinci kez kaçırdı. Kuloğlu ile boşanma aşamasındaki eşi İlknur Kuloğlu, en son 8 Haziran 2022 tarihinde saat 01.30 sıralarında Çan ilçe merkezindeki evlerinden çıkarken görüldü. Çiftten bir daha haber alınamaması üzerine yakınları durumu 112 hattına bildirdi. 8 Haziran sabah saat 08.00’den itibaren muhtar ve eşini arama çalışmaları başlatıldı. Çan İlçe Jandarma Komutanlığı ile JASAT ekipleri tarafından aralıksız devam eden arama çalışmaları sonucunda kayıp olan İlknur Kuloğlu, Şerbetli köyünde bir evde sağ olarak bulundu. Muhtar Kuloğlu ise evdeki av tüfeğini de alarak kaçmasının ardından Çan İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek teslim oldu. İlker Mustafa Kuloğlu, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcı tarafından darp, kasten yaralama, eşe karşı cinsel istismar ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlamalarıyla nöbetçi mahkemeye sevk edilen Kuloğlu, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İlk kaçırma olayından 3 yıl 4 ay hapis cezası aldı

İlk kaçırma olayıyla ilgili soruşturma tamamlanarak, iddianame hazırlandı. Kuloğlu hakkında ’eşi kasten yaralama’ ve ’kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçlarından Çan Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. Davanın 3’üncü duruşması 1 Mart’ta görüldü. Hakim, sanık Kuloğlu’na ’kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçundan önce 4 yıl hapis cezası verdi, ardından sabıkasız olması ve alacağı cezanın geleceği üzerine etkisini göz önüne alarak, cezayı 3 yıl 4 ay hapse çevirdi. Sanığa ’eşi kasten yaralama’ suçundan ise 150 gün karşılığı 6 bin TL adli para cezası verildi. Kuloğlu’nun para cezası 5 yıl süreyle ertelendi.

Tutuklu muhtar için 2’nci kaçırma olayıyla ilgili 3 ayrı suçtan 23 yıla kadar hapis cezası talep edildi

Savcılık, ikinci kaçırma olayına ilişkin soruşturmayı da tamamladı. İddianame, Çanakkale 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edildi. Savcı iddianamede, İlker Mustafa Kuloğlu için ’cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçundan 7 yıla kadar, ’kasten yaralamadan’ 6 yıla kadar, ’nitelikli cinsel saldırı’ suçundan da 10 yıla kadar hapsini talep etti. Tutuklu İlker Mustafa Kuloğlu’nun yargılanmasına 15 Mart’ta Çanakkale 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nce başlandı. Davanın 3’üncü duruşması ise 7 Temmuz tarihinde görüldü. Duruşmada taraf avukatları ve muhtarı İlker Mustafa Kuloğlu hazır bulundu. Cumhuriyet savcısı tutukluluk halinin devamını talep etti.

Tutuklu Muhtar İlker Mustafa Kuloğlu, duruşmadaki savunmasında, “Ben tutuksuz yargılanmak istiyorum, uzun süredir tutukluyum. İddiaların hiçbirini kabul etmiyorum. Ben eşimin 11 gün altını temizledim. Ona bu eylemi gerçekleştirmem mümkün değildir” dedi.

Savunmaların ardından mahkeme heyeti tutuklu sanık Kuloğlu’nun mevcut delil durumu, delillerin büyük ölçüde toplanmış olması, delillere etki etme imkan ve ihtimalinin bulunmayışı nedeniyle tahliye edilerek tutuksuz yargılanmasına karar verdi.

Savcı tahliye kararına itiraz etti.