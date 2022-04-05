Boşanma aşamasındaki eşini ve ailesini rehin alan sanığa 46 yıla kadar hapis istemi

Şişli'de boşanma aşamasındaki eşi ile ailesini silahla rehin alan şüpheli hakkında, 7 ayrı suçtan 46 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

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  • 05.04.2022 21:03
  • Güncelleme: 05.04.2022 21:35
Boşanma aşamasındaki eşini ve ailesini rehin alan sanığa 46 yıla kadar hapis istemi
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SHA Silivri Haber Ajansı - SHA-Y

Şişli’de boşanma aşamasındaki eşi ile ailesini silahla rehin alan şüpheli hakkında, 7 ayrı suçtan 46 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Şişli Kuştepe’de 23 Şubat günü yaşanan olayda, şüpheli Tugay A. boşanma aşamasındaki eşiyle görüşmek üzere müştekinin ailesiyle birlikte yaşadığı binanın önüne gelmiş, eşinin kapıyı açmaması ve kendisiyle görüşmeyi reddetmesi üzerine silahıyla birlikte eşini ve ailesini rehin almıştı. Olay yerine gelen polisin ikna çabaları sonuç vermeyince devreye Özel Harekat Polisleri girmiş, şüpheli Tugay A. uzaktan vurularak etkisiz hale getirilmiş ve yaralanan şüpheli hastaneye kaldırılmıştı. Tedavisinin ardından emniyete getirilen şüpheli, buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmiş ve çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

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Olaya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede, müşteki İnci A. ile şüpheli Tugay A.’nın boşanma aşamasında oldukları ve şiddetli geçimsizlik nedeniyle ayrı yaşadıkları belirtildi.

Görüşme talebi reddedilince belindeki silahı çıkardı

Hazırlanan iddianamede, müşteki İnci A.’nın çocuğuyla birlikte aile apartmanında yaşadığı, olay günü şüpheli Tugay A.’nın ruhsatsız silahıyla müştekinin ailesiyle birlikte yaşadığı binaya geldiği ve müştekiyle görüşmek istediği aktarıldı. Müşteki İnci A.’nın ve annesi müşteki Saniye Ö.’nün, şüphelinin görüşme talebini reddederek binadan ayrılmasını istediğinin belirtildiği iddianamede, akabinde şüphelinin belindeki silahı çıkardığı ve müşteki Saniye Ö.’ye doğrultarak, “Dışarı çık. Yaptığını bütün kahpelikleri anlatacaksınız, yoksa kendimi vururum. Karımı nasıl sattın, kime sattın?” dediği kaydedildi.

“Sizi öldüreceğim buradan kimse sağ çıkamayacak”

İddianamede, şüpheli Tugay A.’nın sözlerinin üzerine müşteki İnci A.’nın şüpheli eşine tepki gösterdiği, tepkinin ardından şüphelinin bu kez müşteki eşine “Seni de kendimi de vuracağım” şeklinde tehditte bulunduğu ve müştekilerin içeri çekildiği sırada eve doğru 1 el ateş ettiği aktarıldı. Daha sonra şüphelinin bina kapısını kırarak içeri girdiği, konut dokunulmazlığını ihlal ederek bina içerisinde de 2 el ateş ettiği, müştekilerin evlerinin kapılarına tekmeler savurduğu ve sonrasında binanın üst katı olan teras katına çıkarak müştekilere hitaben, “Sizi öldüreceğim, benim karım namusluydu Saniye, sen namussuz yaptın. Çıkın, vuracağım sizi adiler, sizi öldüreceğim buradan kimse sağ çıkamayacak” şeklinde tehdit ve hakarette bulunduğu aktarıldı.

Şüpheli Tugay A.’nın olay anında müştekileri alıkoyduğunun da belirtildiği iddianamede, şüphelinin müştekilerin hürriyetini kısıtladığı, olay yerine gelen polis ekiplerince etkisiz hale getirildiği, alınan savunmasında suçlamaları dolaylı olarak kabul ettiği ve müştekiler İnci A., Durmuş Ali Ö., İpek B., Neriman Ö., Saniye Ö., Yaren Ö.’nün ise kendilerini silahla tehdit eden, alıkoyan, hakarette bulunan, konut dokunulmazlığını ihlal ederek mala zarar veren şüpheliden şikayetçi oldukları kaydedildi.

10 yıl 11 aydan 46 yıl 6 aya kadar hapsi istendi

Hazırlanan iddianamede şüpheli Tugay A. hakkında zincirleme şekilde ‘silahla tehdit’, ‘korku, kaygı veya panik oluşturabilecek tarzda silahla ateş etme’, ‘mala zarar verme’, ‘ruhsatsız silah bulundurma’, ‘hakaret’, ‘nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etme’, ‘cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçlarından toplamda 10 yıl 11 aydan 46 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edildi.

İHA

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