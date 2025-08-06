Boşanma aşamasındaki eşinin saldırısına uğrayan kadın hayatını kaybetti

Ankara’da boşanma aşamasındaki eşinin bıçaklı saldırısına uğrayan kadın tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Olay, 4 Ağustos akşamı Çankaya’ya bağlı Güvenlik Caddesi’ndeki bir apartman dairesinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Salih A. ile boşanma aşamasındaki eşi Saliha A. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın alevlenmesi üzerine Salih A., eşine bıçakla saldırdı. Saldırgan koca daha sonra kendisini tavana iple asarak intihar etti. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalenin ardından hastaneye nakledilen ağır yaralı Saliha A. kurtarılamadı.

TBMM personeli olduğu öğrenilirken Saliha A.’nın iki gündür tedavi gördüğü hastanede sabah saatlerinde vefat ettiği belirtilirken, saldırgan koca Salih A.’nın cesedi ise olay yerindeki incelemeden sonra Ankara Adli Tıp Kurumu’na götürülmüştü.

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.