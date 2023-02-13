Boşanma aşamasındaki şahıs bunalıma girip ilaç içti

Samsun'un Bafra ilçesinde boşanma aşamasındaki bir şahıs ilaç içerek intihara teşebbüs etti.

Boşanma aşamasındaki şahıs bunalıma girip ilaç içti
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta

Samsun’un Bafra ilçesinde boşanma aşamasındaki bir şahıs ilaç içerek intihara teşebbüs etti.

Olay, Emirefendi Mahallesi Şehit Murat Yıldız Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eşinden boşanma aşamasında olan İ.S., yakınlarını arayarak intihar edeceğini söyledi. Yakınları 112’ye durumu bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri tarafından ambulansa alınan İ.S, Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.