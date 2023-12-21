Boşanma davasını kazanınca sevinçten lokma dağıttı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 3.5 yıl süren evliliğini 6 yıldır bitirmeye çalışan kadın, boşanmayı başarınca mutluluktan adliye önünde lokma dağıttı.

Boşanma davasını kazanınca sevinçten lokma dağıttı
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde 3.5 yıl süren evliliğini 6 yıldır bitirmeye çalışan kadın, boşanmayı başarınca mutluluktan adliye önünde lokma dağıttı.

Kocaeli’de adliyenin önünde yaşanan ilginç anlar herkesi şaşırttı. 3.5 yıllık süren evliliğini 6 yıldır bitirmeye çalışan Meral Y., boşanma davası olumlu sonuçlanınca adliye önünde lokma dağıttı. 6 yıldır boyunca davası süren Meral Y., davanın olumlu sonuçlanmasıyla mutluluğunu lokma dağıtarak herkese duyurdu. Lokmaları alarak afiyetle yiyen vatandaşlar, tatlının ne için dağıtıldığını duyunca şaşkınlıktan ne diyeceğini bilemedi.