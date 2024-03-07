BOSİAD Çevreye Duyarlı Sanayi Tesisi Yarışması'nda yeni dönem

Kaybedeni olmayan, kazananı ise Bursa olan Çevreye Duyarlı Sanayi Tesisi Yarışması ile çevreci üretim konusunda farkındalık oluşturmayı başaran BOSİAD, bu başarının ardından yarışmada yaptığı yeniliklerle daha etkin bir duyarlılık sürecini başlatma kararı aldı.

Yarışma soruları, skorlama metodu ve ödüllendirme kriterlerinde yapılan değişiklikleri açıklamak ve yeni dönem Çevreye Duyarlı Sanayi Tesisi Yarışması’nın startını vermek üzere jüri üyeleri ile birlikte bir basın toplantısı düzenleyen BOSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Rasim Çağan, böylece yapılan çalışmaların uluslararası standartlarda da ölçülebilir olmasını sağlayacaklarını açıkladı. Sorulara verecekleri yanıtlarla Yeşil OSB kriterlerinin yüzde 39’unu da sağlamış olacak katılımcı firmalar, yeşil finans kaynaklarına erişimde de kolaylık elde edecek.

Çevre odaklı büyüme stratejisini benimseyen Avrupa Yeşil Mutabakatı kapsamında artık herkesin kazanamayacağı bir dönemin içerisine girildiğini hatırlatan BOSİAD Başkanı Çağan, “Geride bıraktığımız 6 yarışmanın sonunda çevreci üretim konusunda artık farkındalık oluşturduğumuza inanarak daha etkin bir duyarlılık dönemi başlattığımızı önemle vurgulamak isterim. Yarışma sorularında skorlama metodu ve ödüllendirme kriterlerinde yaptığımız değişikliklerle ayrışmanın başladığını fazlasıyla hissedeceğiz” dedi.

Bundan önce Lisans Yönetmeliği’ne bağlı olarak Çevreye Kirletici Etkisi Yüksek Olan, Çevreye Kirletici Etkisi Olan ve İzin-Lisans Muafiyeti Olan Tesisler olmak üzere 3 farklı kategoride ödül verirken bu yıl ise bu kategorilerin tamamen kaldırıldığını açıklayan BOSİAD Başkanı Çağan, şöyle devam etti;

“Her kategorinin 1.sini seçmek yerine eski sistemde örneğin Çevreye Kirletici Etkisi Yüksek Olan Tesisler dediğimizde bu kategori kriterlerini sağlayan 4-5 gibi sınırlı sayıdaki firma içerisinden hep 1. seçiliyordu. Bir diğer kategoride ise 25 firma yer alıyordu. Dolayısıyla çok adaletli olmuyordu. Halbuki o 25 firma içerisinde daha iyi, daha farklı, daha inovatif projelerle karşılaşmamıza rağmen kendi kategorilerinin içinde oldukları için değerlendirilemiyordu. Biz de o zaman dedik ki, Yeşil Dönüşümü iyi projelendiren kazansın, iyi dönüşüm yapan kazansın. ‘Yükü ne kadar’ kısmını değil dönüşümü projelendiren, dönüşmeyi hedefleyen tarafı artık değerlendiriyoruz ki rol model olsunlar. Bir diğer yenilik de bundan önce 3 farklı kategoride birinciler ve teşvik ödülleri veriyorduk. Ancak artık ’Platin’, ’Altın’ ve ’Gümüş’ olmak üzere sadece 3 firmayı ödüllendireceğiz. Yarışma sorularına verecekleri yanıtlarla Yeşil OSB kriterlerinin yüzde 39’unu da sağlamış olacak katılımcı firmalar, yeşil finans kaynaklarına erişimde de kolaylık elde edeceğini önemle hatırlatarak yeni yarışmamızın bölgemize, kentimize hayırlı olmasını diliyorum.”

Yeşil OSB çalışmaları için bir çıktı olacak

Emisyon metodolojisi, emisyon verileri, emisyon dökümü ve enerji belgelendirmelerini referans alıp skorlayarak aynı zamanda Yeşil OSB kriterlerini de destekleyecek olan yarışma ile ilgili bilgi veren Proje Danışmanlarından Mavi Yeşil Firma Kurucusu Makbule Çetin ise, yarışmanın Bursa OSB’nin başlattığı Yeşil OSB çalışmaları için de bir çıktı olacağını söyledi. Yarışma sorularına verilecek cevaplarda artık ölçülebilir verilerin girileceğini bir dönem başlayacağını anlatan Çetin, “Yarışmaya katılım sağlayan firmalar yarışma sorularına verecekleri yanıtlar ile Yeşil OSB kriterlerinin yüzde 39’unu sağlamış olacaklardır. Bu sayede OSB’nin alacağı platin, altın, gümüş ya da bronz seviyeleri, OSB bünyesinde bulunan firmalara yeşil finans kaynaklarına erişimi kolaylaştıracak aynı zamanda hibe desteklerden daha fazla faydalanılmasını sağlayacaktır” diye konuştu. Şirketlerin mevcut pazarlarda varlıklarını devam ettirebilmeleri için sürdürülebilirlik çalışmalarının gönüllükten çıkıp zorunluluk haline geldiğine vurgu yapan Çetin, şunları kaydetti:

“Firmaların ihracat alanındaki rekabet gücünü artırmaları, yeşil ürün pazarlarına girişleri ile mümkündür. Yarışma soruları, yeşil ürün yol haritalarına yön vermektedir. Yarışmaya titizlikle hazırlanılması, sadece yapılmış çalışmaların sergilenmesini değil bunun yanında gelecek stratejilerin oluşmasına da imkan sağlamaktadır. Yeşil gelecek için finans kaynaklarına erişim sağlamamız kaçınılmaz bir durumdur. Bunun için önce mevcut durumun ne kadar yeşil olduğunu iyi analiz etmeliyiz. Yarışma sorularına cevap verebilme kabiliyetleri ile firmalar mevcut durumları hakkında fikir sahibi olabilirler ve yeşil çalışmalara yönlenebilirler” dedi.

Diğer yandan jüri üyelerinde de bir yeniliğe giden BOSİAD, yarışmaya katılan ya da katılacak firmaları daha da iyi anlamak adına özel sektörü temsil edecek yeni bir jüri üyesini de arasına kattı. BorusanMannesmann - Çevre ve Sürdürülebilirlik Yöneticisi Ahu Olgun, yarışma sırasında karşılaşabilecek sorunları en aza indirebilmek adına firmaların sözcüsü olacak. Bilimin ışığından ayrılmayan bir dernek olarak üniversite-sanayi iş birliğinin en güzel örneğini sergileyen BOSİAD Çevreye Duyarlı Sanayi Tesisi Yarışması’nın diğer üyeleri şu isimlerden oluşuyor;

"Bursa Uludağ ÜniversitesiMühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği BölümüÖğretim Üyesi Doç. Dr. Selnur Uçaroğlu, Bursa Teknik Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Çevre Mühendisliği Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet Aygün, Mavi Yeşil Danışmanlık Firması Kurucusu Makbule Çetin, Bursa Organize Sanayi Bölgesi Sistem ve Laboratuvar Kalite Yöneticisi Sayın Meral Korkmaz Kesiciler.”

Yarışma Takvimi ise, başvuru başlangıç tarihi 15 Mart 2024, son başvuru tarihi 26 Nisan 2024, ödül töreni 5 Haziran 2024 olarak açıklandı.