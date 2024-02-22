Türkiye’nin, sanayi ve teknoloji alanındaki başarılarına hayranlıkla tanıklık ettiklerini belirten Bosna Hersek Dış Ticaret Odası Başkanı Vjekoslav Vukoviç, Bursa Organize Sanayi Bölgesi’ndeki plastik enjeksiyon ve kalıp üretimi üzerine faaliyet gösteren tesisleri gezdi.

Bosna Hersek Dış Ticaret Odası Başkanı Vjekoslav Vukoviç ve beraberindeki heyet, ülkenin sanayi ve ticaret alanlarına yönelik iş birliği ve ilişkileri güçlendirmek hedefiyle Bursa Organize Sanayi Bölgesi’ni ziyaret etti. Heyet, ziyaret çerçevesinde YLB Otomotiv’in plastik enjeksiyon ve kalıp üretimi üzerine faaliyet gösteren tesislerini ziyaret ederek şirketin Genel Müdürü Mustafa Yelbey ile bir araya geldi. Başkan Vukoviç, tesislerdeki ürünlerin kalitesi ve üretim süreçleri hakkında detaylı bilgi aldı. Bosna Hersek Dış Ticaret Odası Başkanı Vjekoslav Vukoviç, "Türkiye, sanayi ve teknoloji alanındaki başarılarına hayranlıkla tanıklık ediyoruz. Bursa Organize Sanayi Bölgesi, Türkiye’nin önemli endüstri bölgelerinden biri olarak biliniyor ve otomotiv sektöründe öncü firmaları barındırıyor. YLB Otomotiv, plastik enjeksiyon ve kalıp üretimi alanında önde gelen firmalardan biri olarak tanınıyor. Ayrıca, Türkiye ile Bosna Hersek arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin daha da güçlendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz" dedi.

Yelbey, Bosna Hersek ile Türkiye arasında otomotiv sektöründe iş birliği potansiyelinin güçlü olduğunun altını çizerken, gelecekteki ortak projelerin geliştirilmesine yönelik adımları ele aldıklarını belirtti.