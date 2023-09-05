Bosna Hersek'e okul desteği

Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) koordinesinde Başiskele Belediyesi ve Selçuklu Belediyesi destekleriyle Bosna Hersek’in Vareş şehrine okul yaptırıldı.

Başiskele Belediyesi’nin kardeş şehri de olan Vareş’in Kokoşçiçi köyünde 2022 yılında yaptırılan ilkokulun açılışı gerçekleştirildi. Açılış törenine Vareş Belediye Başkanı Zdravko Maroşeviç, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü adına AK Parti Belediye Meclis Üyesi Numan Tonka, okul idarecileri, öğretmenler, öğrenciler ve velileri katıldı.

Açılış töreninde konuşan Numan Tonka, Bosna-Hersek’in gönül coğrafyasındaki en önemli topraklardan olduğunu belirterek, "Şanlı Türk tarihimizi ve kültürel mirasımızı korumak, ekonomik, teknik, sosyal ve kültürel alanlar başta olmak üzere iş birliğini geliştirmek amacıyla faaliyetlerini sürdüren Türk Dünyası Belediyeler Birliği aracılığıyla Başiskele Belediyemiz ve Bosna Hersek’in Vareş Belediyesi 2022 yılının mayıs ayında kardeş şehir oldular. Vareş Belediye Başkanı Sayın Zdravko Maroşeviç’i ilçemizde misafir ettik. Başkanımız Yasin Özlü ile birlikte Kardeş Şehir Protokolü’ne karşılıklı imzalar atılırken gönülden kucaklaşmalar yaşandı. Bu birlik ve beraberliğimiz kardeş şehrimiz Vareş’e Selçuklu Belediyesi ile birlikte bir okul kazandırmanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz" dedi.

Açılış konuşmalarının ardından kurdele kesimi yapıldı.