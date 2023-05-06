Bosna Hersek'te 'Türkiye Günleri ve Çocuk Şenliği' başladı

Saraybosna Yunus Emre Enstitüsü tarafından Bosna Hersek’in Saraybosna, Mostar ve Zenica şehirlerinde düzenlenecek olan “Türkiye Günleri ve Çocuk Şenliği” başladı.

Saraybosna Yunus Emre Enstitüsü, ülkede Türkçe öğrenen binlerce Bosnalı çocuğu bir araya getirdiği geleneksel çocuk şenliğinin 10. yıl dönümüne özel olarak “Türkiye Günleri” adlı bir dizi etkinlik düzenledi. Sinemadan gastronomiye, geleneksel Türk el sanatlarından çocuk oyunlarına kadar geniş bir yelpazede gerçekleştirilen etkinliklerle Türkiye’nin zengin kültürel mirası Bosna Herseklilerle buluştu. Türkiye Günleri etkinliğinde Mostar’da düzenlenen “10. Türk Filmleri Haftası” çerçevesinde “Kelebeğin Rüyası”, “Buğday Tanesi”, “Akif”, “Bana Masal Anlatma” gibi zengin bir seçkiden oluşan Türk filmleri, Bosna Herseklilerin beğenisine sunuldu. Türk Filmleri Haftası’nda çocuklara yönelik ise “Can Dostlar”, “Doru” ve “Bizim Köyün Şarkısı” adlı filmlerin gösterimi yapıldı. Türk Filmleri Haftası çerçevesinde 7-10 Mayıs tarihleri arasında Saraybosna’da Novi Grad Sinema Salonu’nda Türk filmlerinin gösterimi gerçekleştirilecek.

Bosna Hersekliler Türk mutfağının lezzetlerini deneyimleyecek

Saraybosna Yunus Emre Enstitüsü, Saraybosna’daki Safet Zajko Parkı’nda Türk mutfağının iç pilav, reyhan şerbeti, muhammara, baklava ve kavurma gibi lezzetlerinin tanıtılacağı bir gastronomi etkinliği de düzenleyecek. Etkinlikte çocuklara yönelik halat çekme, çuval yarışı, topaç çevrime, yumurta taşıma gibi etkinliklerin yanı sıra ebru gösterisi ve yüz boyama gibi bir dizi faaliyete yer verilecek. Etkinlik çerçevesinde Bosna Hersekli ünlü sanatçı Latif Mocevic’in çocuklar için hazırlamış olduğu masal ve müzik konseri, Türkiye’den halk oyunları ekiplerinin performansları, Evliya Çelebi çizgi film gösterimleri ve uçurtma şenliği gerçekleştirilecek. “Story Walk” etkinliği çerçevesinde ise Mevlana İdris’in “Superman” isimli hikaye kitabının Boşnakcası sergilenecek.

Buğday Tanesi film gösterimi ve söyleşi etkinliği

Saraybosna’da 8 Mayıs tarihinde Novi Grad Sinema Salonu’nda “Buğday Tanesi” filminin gösterimi yapılacak. Film gösteriminin ardından filmde hayat hikâyesi anlatılan AK Parti 27. Dönem İstanbul Milletvekili Serkan Bayram’ın katılımıyla bir söyleşi de gerçekleştirilecek.

9 Mayıs’ta Zenica’da Türkçe öğrenen 5 binden fazla Bosnalı çocuk bir araya gelecek

Saraybosna Yunus Emre Enstitüsünce yürütülen Tercihim Türkçe Projesi çerçevesinde Bosna Hersek’in farklı şehirlerinde Türkçe öğrenen 5 binden fazla Bosnalı çocuk, 9 Mayıs 2023 tarihinde Zenica şehrinin ev sahipliği yapacağı “10. Çocuk Şenliği”nde bir araya gelecek. Türkçe ve Boşnakça şiirlerin okunacağı, şarkıların söyleneceği programda Saraybosna Yunus Emre Enstitüsü tarafından yıl içinde düzenlenen resim, maket ve şiir yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edilecek. Ayrıca Çocuk Şenliği’nde Bosna Hersekli ünlü sanatçı Amel Curic sahne alacak. Selçuklu Belediyesinin organizasyonuyla Türkiye’de meydana gelen deprem felaketinde zarar gören çocuklar da şenliğe katılarak, akranlarıyla bir araya gelecek.