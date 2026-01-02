Boşnak bahçe kapatıldı
Piri Mehmet Paşa Mahallesi Marina Caddesi Boşnakbahçe sahil bandında, yamaçlardan kopan kaya parçaları nedeniyle can ve mal güvenliğini tehdit eden risk tespit edildi.
Piri Mehmet Paşa Mahallesi Marina Caddesi Boşnakbahçe sahil bandında, yamaçlardan kopan kaya parçaları nedeniyle can ve mal güvenliğini tehdit eden risk tespit edildi.
Riskli Alanlar Tespit Edildi
Silivri Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, Piri Mehmet Paşa Mahallesi Marina Caddesi (Boşnakbahçe) sahil bandında yamaçlardan kopan kaya parçalarının oluşturduğu tehlikeye dikkat çekildi. Yapılan teknik incelemeler ve denetimler sonucunda mevcut önlemlerin yetersiz kaldığı belirlendi.
Geçişler Kısıtlanacak, Önlemler Artırılacak
İlgili kurum ve kuruluşlarla gerçekleştirilen yazışmaların ardından, riskli alanlara geçişlerin engellenmesi ve gerekli güvenlik önlemlerinin ivedilikle alınması amacıyla ilgili birimlere resmi bildirim yapıldığı bildirildi.
Vatandaşlara Önemli Uyarı
Belediye açıklamasında vatandaşların riskli bölgelerden uzak durmaları, güvenlik şeritleri ve bariyerleri aşmamaları, uyarı ve yönlendirmelere titizlikle uymaları istendi.
Süreç Yakından Takip Ediliyor
Silivri Belediyesi, söz konusu sahil bandındaki sürecin ilgili kurumlarla koordinasyon içinde yakından takip edildiğini vurgulayarak, kamuoyunu gelişmelerden bilgilendirmeye devam edeceğini duyurdu.