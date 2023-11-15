Bostancı'da bisikletli kadını taciz eden kişi tutuklandı

Bostancı Sahil yolunda bisiklet süren kadını taciz eden şahıs tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Bostancı'da bisikletli kadını taciz eden kişi tutuklandı
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
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Bostancı Sahil yolunda bisiklet süren kadını taciz eden şahıs tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Olay, dün sabah saatlerinde Bostancı Sahil yolunda meydana geldi. Bisiklet süren bir kadın arabayla kendisini takip eden ve taciz ettiğini iddia ettiği kişiyi cep telefonu kamerasıyla kayda aldı. Olayın ardından şüpheli Ersin Naci K. gözaltına alındı. Bugün adliyeye getirilen Ersin Naci K. savcılıktaki ifadesinin ardından Sulh Ceza Hakimliğine tutuklama talebiyle sevk edildi. Sulh Ceza Hakimliği, şüphelinin “Teşhir suretiyle cinsel taciz” suçundan tutuklanmasına hükmetti. Ersin Naci K., tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman