Bostancı'da otomobilin çarptığı bisikletli hayatını kaybetti

Bostancı’da lüks otomobil, bisikletliyle cadde üzerinde karşıdan karşıya geçmekte olan bisikletliye çarptı. Kaza sonucu 51 yaşındaki bisikletçi Doğanay Güzelgün hayatını kaybetti. Otomobil içerisinde ise uyuşturucu madde olduğu ve sürücünün kaçtığı iddia edildi.

Kaza, Kadıköy Bostanci iskelesi önünde Maltepe istikametinde sabah 06.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 34 GNE 745 plakalı lüks otomobil, profesyonel olarak bisiklet sporu yapan grup içerisinde caddeden bisikletiyle karşıdan karşıya geçmekte olan Doğanay Güzelgün’e çarptı. Çarpma sonucu 51 yaşındaki Doğanay Güzelgün hayatını kaybetti. Araç içerisinde uyuşturucu madde olduğu ve sürücünün polis kontrol noktasından kaçtığı iddia edildi.

Olay yerinde hayatını kaybetti

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde bisiklet sporcusu Doğanay Güzelgün’ün hayatını kaybettiği belirlendi.

Bisiklet sürücüsüne çarparak ölümün sebep olan ve ismi öğrenilemeyen sürücünün kaza sonrasında kaçtığı yerine ise başka birinin getirildiği iddia edildi.

Araçta uyuşturucu madde çıktı

Otomobilde uyuşturucu madde olduğu iddia edilen madde olduğu görüldü. Polis olayla ilgili 1 kişiyi Bostancı Şehit Polis Semih Balaban Polis Merkezi’ne götürüldü.

Kontrol noktasından kaçtı

Güzelgün’ün ölümüne sebep olan otomobil sürücüsünün, kaza öncesi polis ekiplerinin denetim noktasından kaçtığı ve ölümlü kaza sonrası da olay yerinden kaçarak başka bir kişiyi karakola gönderdiği iddia edildi.

Arkadaşları açıklama yaptı

Olay yerinde sürücüyü kovalayan bisikletli Ahmet Erkinsert, “Her sabah 05.30’da bisiklet sürüşü için toplanıyoruz. Yine bu sabah sürüş için toplandığımızda 05.30 saatlerinde acı bir ses duyduk, arkamı döndüğümde maalesef arkadaşımızı havada gördüm. Sonrasında vuran kişi doğrudan kaçtı, kaçarken araçtan indiğinde kendisini gördüm ve peşinden koştum. Ancak belli bir yere kadar kovaladım. Marmaray’a doğru devam ederken alt geçitten geçtikten sonra kendisini kaybettim. Kendisi aynı zamanda çevirmelerden kaçmış” dedi.