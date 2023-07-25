Bostancı Sahili'nde yüzen yunuslar kameraya yansıdı

Kadıköy'de Bostancı Sahili'nde yüzen yunuslar vatandaşın ilgisini çekti. Yunusların Bostancı açıklarında yüzdüğü anlar kameraya yansıdı.

Bostancı Sahili'nde yüzen yunuslar kameraya yansıdı
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Kadıköy’de Bostancı Sahili’nde yüzen yunuslar vatandaşın ilgisini çekti. Yunusların Bostancı açıklarında yüzdüğü anlar kameraya yansıdı.

Kadıköy’de Bostancı Sahili’nde bulunan vatandaşlar denizde yunusların yüzdüğünü gördü. Yunusların yüzdüğünü gören vatandaşlar cep telefonlarını çıkararak yunusları kayda aldı. Yunusların Bostancı açıklarında yüzdüğü anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.